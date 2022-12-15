В VK нашли новый способ мотивировать предпринимателей

Индекс качества бизнес-сообществ, о запуске которого объявили в компании VK сегодня, станет дополнительной мерой поддержки и мотивацией для предпринимателей-резидентов социальной сети «ВКонтакте». Чем выше его значение, тем больше преимуществ получит тот или иной бизнес на данной площадке: от приоритета товаров в поиске до скидок на рекламу.

«Индекс качества — это еще и программа обучения, цель которой в интерактивной и понятной форме помочь предпринимателям развивать свое бизнес-сообщество “ВКонтакте”. Полная ли информация о компании указана на странице, активно ли бизнес публикует контент, есть ли у сообщества верификация — эти и другие параметры учитываются в едином показателе по шкале от 0 до 5», — сообщила в пресс-службе VK, добавив, что благодаря новому инструменту самые активные предприниматели получат от компании дополнительную поддержку. Для того чтобы индекс был выше, необходимо выполнять задания в настройках сообщества. Они учитывают параметры из трёх групп: модерация, лояльность покупателей и наполнение страницы бизнеса.

Когда сообщество выполняет задания и достигает новой оценки, для него открываются дополнительные бонусы. Например, скидки на продвижение, доступ к приоритетной поддержке, помощь специалиста в настройке рекламы и другие возможности. Подробная информация о продавце, корректно оформленные карточки товаров, наличие верификации — всё это влияет на оценку. Больше выполненных заданий — выше балл.

«ВКонтакте» доступно большое количество инструментов для развития бизнеса. С их помощью сообщества могут рассказывать о своем деле, продавать товары и продвигать свои предложения, а пользователи — получать лучший опыт. Важная задача индекса качества — помочь предпринимателям использовать возможности соцсети так, чтобы выстраивать простое и эффективное взаимодействие с аудиторией.

Индекс качества обновляется раз в сутки. Сейчас его видят только руководители сообщества. Оценка отображается на главной странице под обложкой и названием сообщества, заключили в VK.