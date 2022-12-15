Венгрия хочет покупать газ у Катара

Венгрия и Катар договорились о начале переговоров между государственными энергетическими компаниями о покупке Венгрией сжиженного газа (СПГ) у Катара. О начале переговоров сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который встречался в Дохе со своим коллегой, главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани.

«Поиски новых поставщиков газа отвечают национальным интересам Венгрии,- заявил Петер Сийярто после переговоров в Дохе.- Катар сейчас осуществляет крупный проект по расширению добычи газа и увеличению транспортных мощностей, что позволит им с 2026 года продавать намного больше газа, чем они продают сейчас».

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Сейчас Венгрия в основном покупает российские газ и нефть. Она получает по подписанному в прошлом году 15-летнему контракту ежегодно 4,5 млрд кубометров трубного газа из России, который идет через Болгарию и Сербию. В этом году дефицит венгерского бюджета значительно увеличился из-за высоких цен на энергоносители.

Будапешт и Доха договорились о начале переговоров между венгерской энергетической группой MVM и катарской нефтегазовой компанией QatarEnergy о поставках катарского сжиженного газа в Венгрию, начиная с 2026 года.

«Компании должны заключить соглашение,- цитирует агентство Reuters главного венгерского дипломата,- и это соглашение должно носить строго деловой характер. Тем не менее, сегодня мы заключили политическое соглашение, после которого могут начаться переговоры, и договорились о взаимной защите инвестиций».

Катар является одним из главных экспортеров СПГ на планете. В Европе, которая в этом году решила отказаться от российских энергоносителей, включая газ, сделали ставку на сжиженный газ. Европейцы сейчас покупают в основном СПГ в Америке, но не потому что Катар отказывает продавать им газ по каким-то политическим или иным соображениям. Просто в данный момент у Дохи, которая также, как все остальные крупные поставщики СПГ, работает по долгосрочным контрактам, свободного газа практически нет. Появится же он в более-менее больших объемах как раз в середине десятилетий, после завершения основного этапа очень крупного проекта расширения газового сектора, который позволит Катару увеличить производство сжиженного газа почти вдвое и стать его крупнейшим экспортером. Поэтому QatarEnergy подписала недавно крупные контракты с китайской и немецкой компаниями с началом поставок тоже через три года.

Для того, чтобы Венгрия смогла получать катарский СПГ, объяснил Петер Сийярто, Евросоюз должен нарастить мощности СПГ-терминалов на юге Европы.

«Если Хорватия выполнит обещание и расширит свой СПГ-терминал, то катарский газ через три года вполне сможет играть (существенную) роль в снабжении Венгрии энергоносителями»,- подчеркнул венгерский дипломат, который, кстати, отвечает и за внешнюю торговлю Венгрии.

Петер Сийярто подчеркнул, что европейская экономика движется к рецессии. Поэтому для Будапешта так важно иметь хорошие отношения со странами, которые оказывают большое влияние на мировую экономику в целом. Никаких политических препятствий на пути положительного экономического сотрудничества между Венгрией и Катаром, по его словам, нет.