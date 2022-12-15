Власти Канады решили восстановить действие санкций в отношении турбин «Северного потока»

Правительство Канады отзывает временное разрешение, выданное с целью позволить вернуть в Германию турбины для трубопроводов «Северного потока», которые ремонтировались на заводе Siemens в Монреале.

Об этом сообщили глава МИД страны Мелани Жоли и министр природных ресурсов Канады Джонатан Уильямс, передает «Интерфакс».

«Канада принимает это решение, признавая, что обстоятельства, связанные с предоставлением освобождения от санкций, изменились, оно больше не служит своей цели», — указывается в сообщении.

По словам канадских чиновников, решение было принято после тесного сотрудничества с Украиной, Германией и другими европейскими союзниками.

Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора во вторник, 13 декабря.

Турбины для «Северного потока» нуждаются в техобслуживании на заводе Siemens, расположенном в Монреале, однако агрегаты остались там после того как в июне Канада запретила предоставлять услуги энергетической отрасли РФ. В Берлине настояли на том, чтобы освободить турбины из-под санкций, в то время как Киев выступил против любой формы исключения российского оборудования из-под действия ограничений. Позже Германия и Канада все же разрешили экспортировать турбину из Монреаля в Европу, а другие турбины отправить в Канаду для обслуживания в течение следующих двух лет.

Как пишет Bloomberg, в нынешних условиях, когда «Северный поток» простаивает из-за произошедших на его ветках в сентябре взрывов, вопрос о турбинах потерял свою актуальность, что дает Оттаве возможность спокойно отозвать свое решение.