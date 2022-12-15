Выручка АФК «Система» по итогам III квартала увеличилась на 9.2%

АФК «Система» по итогам III квартала текущего года нарастило выручку на 9,2% год к году, до 239,74 млрд руб.

Об этом говорится в отчете компании.

Скорректированная OIBDA снизилась между тем на те же 9,2%, составив 70,14 млрд руб., отмечается в сообщении.

Рост выручки в компании объяснили эффектом от консолидации результатов девелопера Etalon, а также увеличением доходов «Медси», МТС и «Биннофарм групп».

Снижение по скорректированной OIBDA связано со снижением финпоказателей Segezha на фоне укрепления курса рубля в годовом выражении и трансформацией географии.

Уточняется, что агрохолдинг «Степь» в отчетном периоде сократил выручку на 9%, до 25,2 млрд руб. Скорректированная OIBDA агрохолдинга снизилась на 29,8%, до 3,6 млрд руб. Выручка Segezha Group в отчетном периоде упала на 6,1%, составив 24,1 млрд руб., OIBDA сократилась на 75,4%, до 2,6 млрд руб.

Доходы сети клиник «Медси» в III квартале выросли на 24,1%, до 8,9 млрд руб., за счет консолидации клиник «Промедицина» и «Диалайн», а также благодаря открытию новых клиник и общего увеличения потока пациентов при оказании плановой амбулаторной и стационарной помощи. OIBDA компании составила 1,8 млрд руб., сократившись на 2,3% год к году.

Выручка «Биннофарм Групп» увеличилась на 11,5% и достигла 7,6 млрд руб. OIBDA фармхолдинга осталась на уровне III квартала 2021 года — 2,2 млрд руб.; замедляющим фактором выступило увеличение затрат на продвижение продуктов в рознице.

ПАО «МТС» нарастило выручку в III квартале на 0,8%, до 137,7 млрд руб., скорректированная OIBDA компании упала на 1,7% и составила 60,4 млрд руб.

Скорректированная чистая прибыль в доле АФК по итогам III квартала между тем достигла 28,1 млрд руб., увеличившись год к году в 12,3 раза.

По мнению аналитика «Тинькофф Инвестиций» Кирилла Комарова, скачок по чистой прибыли может быть связан с неоперационными статьями — переоценками активов, сделками либо доходами от курсовых разниц. «Для полного понимания стоит дождаться полной отчетности по МСФО. А до тех пор стоит ориентироваться на динамику компании по показателю OIBDA — там мы видим снижение, во многом обусловленное стагнацией основного актива МТС, и проблемами в бизнесе Сегежи. Компании порадовать пока что нечем», — отметил эксперт.

Акционерная финансовая корпорация «Система» основана в 1993 году. В группу входят, в частности, телекоммуникационный оператор МТС, лесопромышленный холдинг Segezha Group и сеть магазинов «Детский мир». Консолидированная выручка АФК «Система» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год выросла на 16% год к году и составила 802,4 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 69,8%, превысив 17,3 млрд рублей.

АФК «Система» была основана Владимиром Евтушенковым. Он являлся председателем совета директоров компании до весны 2022 года. В апреле доля Евтушенкова в холдинге сократилась до 49,2%, он вышел из совета директоров АФК «Система».