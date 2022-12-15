Ефимов: производство электроники и печатных плат в Москве с начала года выросло в полтора раза

Промышленники Москвы за 10 месяцев 2022 года нарастили выпуск электронных компонентов и печатных плат на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А объем их отгрузки превысил 29 млрд рублей, сообщил 15 декабря заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В этом году отрасль микроэлектроники получила дополнительные стимулы для развития. Благодаря стратегии по обеспечению технологического суверенитета продукция московских производителей стала пользоваться повышенным спросом», — рассказал Владимир Ефимов. По его словам, в январе-октябре предприятия сферы микроэлектроники выпустили на 51,2% больше элементов электронной аппаратуры и печатных плат, чем за 10 месяцев прошлого года. При этом объем отгрузки в этой отрасли увеличился на 19,4% до 29,3 млрд рублей.

Всего в этой сфере в Москве работает 48 заводов. Основная их часть — более 40 — входит в кластер фотоники: на его основе создана целая экосистема по проектированию, производству и внедрению фотонных технологий, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Напомним, фотонные технологии связаны с обработкой информации и позволяют увеличить скорость передачи данных от 50 до 100 раз. Их применяют, в том числе, в мобильных телефонах, компьютерах или светодиодных осветительных приборах на светодиодах.

Добавим, в октябре 2022 года мэрия Москвы, а также ведущие предприятия и вузы столицы подписали соглашение об открытии нового направления подготовки специалистов по микроэлектронике и фотонике в рамках проекта «Московская техническая школа». В рамках этого проекта будет создана сеть центров технологических и производственных компетенций на базе высших учебных заведений.