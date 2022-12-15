«Евротранс» готовится к IPO

Частью долгосрочной стратегии роста АО «Евротранс», владеющего сетью АЗС «Трасса», являются планы по проведению дебютного выпуска биржевых облигаций. Компания намерены привлечь капитал под финансирование дальнейшего расширения бизнеса. Там считают, что проведение выпуска и обретение нового статуса позволит укрепить репутацию в отрасли и в перспективе расширит для возможности получения финансирования.

«Евротранс» имеет в своем портфеле целый ряд проектов, в которых предусмотрена возможность дополнительного инвестиционного участия, сообщили совладельцы компании Сергей Алексеенков и Николай Дорошенко в интервью «Ведомостям».

В АО «Евротранс» с оптимизмом смотрят на текущие перспективы российского рынка, который движется к универсализации АЗС, и указывают на то, что наиболее передовые и инновационные компании (лидеры в своих сегментах) сейчас пользуются возможностями для укрепления позиции и дальнейшего роста. При этом в контексте универсализации речь идет не столько о наращивании численности объектов, хотя такая программа у «Трассы» тоже есть, сколько о превращении всех АЗС в универсальные комплексы.

Отдельно в компании указывают на то, что инфраструктура для «зеленого» транспорта является основным отраслевым трендом. Этот факт подтверждается тем, что в автоиндустрии запущена масштабная трансформация: переход от бензиновых и дизельных автомобилей на электрозарядные автомобили уже идет полным ходом. Для развития «Трассы», ориентируясь на предоставление максимально возможного удобства клиентам, менеджмент выбрал именно быстрозарядный сегмент.

«Наша задача обеспечить клиенту положительный опыт и хорошее настроение. Мы создаем комфортные условия за счет дополнительных предложений — кафе с собственной кулинарией, магазина-супермаркета с расширенным ассортиментом. Это помогает и нашему уровню продаж — мы являемся лидерами в этом сегменте. Сегмент электро-АЗС очень прибылен, он гораздо прибыльнее, чем бензиновая часть. Если сравнивать с продажей топлива, то электро-сегмент почти в 2 раза для нас эффективнее. Сама продажа электроэнергии эффективнее, да и клиент проводит время на объекте, что дает нам возможность предложить ему дополнительные услуги», — отметили в компании, добавив, что в ближайшие 3 года ожидают широкий выход электромобилей на рынок.

В силу данных обстоятельств на всех АЗС «Трасса» планируется установить электрозарядные станции и в дальнейшем активно развивать это направление. «Здесь можно провести параллель с 90-е годам, когда бензин был в наличии в любом количестве, но при этом были очереди. Так было, потому что было мало АЗС, а количество машин в какой-то момент резко выросло. Вот и сейчас, в общем, ситуация схожая, начали производиться электромобили, а заправляться негде. Для нас этот звонок прозвенел уже года 3 назад, и мы приняли решение, что мы должны быть первыми», — рассказали совладельцы компании.

В данном контексте основная задача — это обеспечить правильную экономику процессов, констатировали в АО «Евротранс». В перспективе 5–7 лет там планируют сфокусироваться на максимизации экономического эффекта, повышении эффективности и активном развитии инновационной электрозарядной инфраструктуры.