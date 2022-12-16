АФК «Система» построит на территории Камчатки три всесезонных горнолыжных курорта

Входящая в АФК «Система» компания Cosmos Hotel Group планирует построить три курорта на территории Камчатки.

Соответствующее соглашение было подписано с региональным правительством, сообщается на сайте группы. «Cosmos Hotel Group и правительство Камчатского края заключили соглашение на реализацию на территории региона инвестиционных проектов по созданию всесезонного горнолыжного курорта "Гора морозная". В рамках соглашения на полуострове планируется создание трех курортных объектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один курорт появится на горе «Морозная», два других — на территории инвестплощадки «Зеленовские озерки».

На первом объекте будет модернизировано оборудование, на горе установят современные подъемники и обустроят несколько специализированных трасс для спуска. Также там пострят два отеля, ресторан и кафе. На втором объекте будет организован круглогодичный медицинский спа-курорт.

Подчеркивается, что обязательным условием при реализации проекта станет создание приоритетных возможностей для тренировок и сохранения инфраструктуры спортивной школы олимпийского резерва «Морозная».

Акционерная финансовая корпорация «Система» основана в 1993 году. В группу входят, в частности, телекоммуникационный оператор МТС, лесопромышленный холдинг Segezha Group и сеть магазинов «Детский мир». Консолидированная выручка «Системы» по МСФО за 2021 год выросла на 16% год к году и составила 802,4 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 69,8%, превысив 17,3 млрд руб. По итогам III квартала 2022 года корпорация нарастила выручку на 9,2% год к году, до 239,74 млрд руб.

Cosmos Hotel Group владеет и управляет портфелем из 21 гостиницы в 16 городах с общим номерным фондом 5000 номеров.