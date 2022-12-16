Акции дня: бумаги «Интер РАО» растут на новостях о дивидендах

Котировки «Интер РАО» вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 16 декабря. За день бумаги выросли на +1,79% до 3,13 рублей за штуку.

Акции начали расти на фоне новостей о том, что «Интер РАО» планирует выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 25% прибыли по МСФО. Компания не раскрывала финансовые результаты с момента введения санкций.

В 2021 году «Интер РАО» выплатила «дивы» в размере 0,23658 рубля на акцию, всего - 24,699 млрд рублей, что составляет 100% от прибыли по РСБУ (по МСФО компания не раскрывала отчет за 2021 год).

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,28% до 2132,75 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,32% до 1038,63 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:01 мск составила 79,14 долларов за баррель (-2,55%). Российская валюта слабела – 63,78 рублей за доллар.