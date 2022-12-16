Автозавод «Урал» ожидает роста производства более чем на 40%

АО «Автомобильный завод "Урал"» (АО «АЗ "Урал"» Миасс, Челябинская область) планирует в 2023 году произвести 13,8 тыс. автомобилей.

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Павел Яковлев на заседании регионального Союза промышленников и предпринимателей, передает ТАСС. По его словам, в текущем году завод планирует выпустить 9,83 тыс. машин — таким образом, производство в 2023-м может увеличиться на 40,4%.

Топ-менеджер отметил, что для выполнения поставленных задач компании нужны дополнительные 2 тыс. сотрудников.

Автомобильный завод «УРАЛ» ведет свою историю с 30 ноября 1941 года, отмечается на сайте предприятия. В этот день Государственный Комитет обороны СССР принял решение об организации в Миассе автомоторного и литейного производств, эвакуированных с Московского автомобильного завода имени Сталина (ЗИС). В июле 1944 года с конвейера автозавода сошел первый грузовик «ЗиС-5В». В 90-е годы завод пережил сложную ситуацию, связанную с резким спадом производства; с 2003 года вновь начался рост выпуска со среднегодовым темпом 30%. В 2018 году «Урал» объявил о старте серийного производства и начале продаж автомобилей дорожного семейства «Урал NEXT 6х4», которое включает самосвалы грузоподъемностью до 15,6 т для перевозки насыпных и навалочных грузов, седельные тягачи с полной массой автопоезда до 62 т и шасси под установку спецтехники.

В 2022 году «Урал» вынужден был неоднократно корректировать планы производства. Изначально предприятие собиралось выпустить 9,42 тыс. грузовиков, однако в марте план был скорректирован до 8,4 тыс., а в октябре он был вновь повышен до 9,5 тыс. В 2021 году автозавод произвел 8,652 тыс. грузовых машин, реализовав 8,702 тыс.