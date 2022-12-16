Бизнес взялся за бронежилеты

На специализированной выставке «Экипировка», открывшейся в пятницу на ВДНХ, особый интерес профильных ведомств привлекла продукция производителей брони, которая уже сейчас имеет большой потенциал для включения в гособоронзаказ.

Стенд компании D.Skiff c самого открытия выставки не оставался без посетителей. Как рассказал глава компании и разработчик бронежилетов Дмитрий Самойлов, его команда — это энтузиасты, «увлеченные идеей сохранения жизни российских воинов». Они производят броню уже около 12 лет, одна из последних разработок — бронежилет «Пехотинец», предназначенный нужды военных, участвующих в спецоперации на Украине.

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«Самый главный плюс этого бронежилета — это его легкость. В разобранном состоянии, если не положить никакой брони, чехол будет весить всего 1,5 кг. Кроме того, бронежилет на 100% отечественный: все мы производим сами, кроме плит — их закупаем у российского “Бронепласта”. Плюс разработал все я тоже сам. Например, такие бронепакеты, как здесь, больше не делает никто. Есть очень много критиков, которые говорят: “Нет, нам нужны южнокорейские, американские комплектующие”. А мы поставили для себя очень простую задачу: нам нужно обеспечить жизнедеятельность бойца с самого начала. То есть, пока он еще неопытный. Более 80% “двухсотых” и “трехсотых” — от осколков, а не от пулевых ранений. Для сохранения жизней и здоровья людей и был создан наш “Пехотинец”», — рассказал он «Эксперту».

Бронежилет «Пехотинец», обратил внимание Дмитрий Самойлов, с одной стороны, является полноценным тактическим плитоносецем, в котором может работать спецназ в городе и закрытых помещениях. А с другой стороны, степень покрытия тела в нем равна полевому общевойсковому бронежилету и даже чуть больше — примерно 0,57 квадратных метров на тело. При дополнительной модификации она может достигать более 0,7 квадратных метров, закрывая больше половины туловища.

«Кроме того, он дополнен всеми необходимыми функциями. Есть дополнительный нюанс: сам по себе “Пехотинец” позволяет владельцу вставить в чехол любую плиту. Любую, которая будет найдена в поле. Это называется ‘трофей”, а не мародерство. Вы нашли плиту, а ваша побита. Взяли и спокойно поменяли. Также грудная и спинная панели подразумевают, что вы можете вставить до трех разных типов», — добавил он.

Разработка «Пехотинца» была начата в середине декабря 2021 года, в марте 2022 года была выпущена первая серия. Дмитрий Самойлов заметил, что бронежилет уже запатентован и идет на сертификацию.

«Нужно понимать, что, если ко мне клиент придет и попросит, что-то отличное от “стандарта” — я сделаю. Но изначальная задача: просто защитить людей. “Пехотинец” в базовой комплектации имеет все, чтобы человек выжил, если в него полетят осколки. И мне многие даже из спецподразделений говорят, что это? Действительно? самое легкое и удобное, что они держали в руках и носили из изделий российского производства. Кстати, еще один маленький секрет: данный бронежилет имеет положительную плавучесть. Он вас будет держать на воде и спасать», — резюмировал разработчик.

На данный момент D.Skiff может выпускать до 2,5 тысяч бронежилетов в месяц. В перспективе производственные мощности позволяют выпускать и больше, если будет спрос. «Мы готовы отшивать гораздо больше. Если вы сейчас придете в любую компанию, у них срок ожидания от 16-20 недель. У нас 30 дней срок отгрузки. И, кстати, в “базовой” комплектации наши бронежилеты стоят дешевле, чем у китайцев, потому что я делаю это все здесь. Если бы я хотел наживаться, я бы, наверное, был богатым человеком, но очень бы плохо спал», — признался Дмитрий Самойлов.

Будущее за СВМПЭ

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) высокой плотности стал одним из ключевых терминов выставки. Многослойный материал нового поколения дал возможность многим производителям создавать броню легче и удобнее для бойца за счет замены металлических пластин.

Директор по развитию компании «Бронепласт» Дмитрий Пешков заметил, что пластины из СВМПЭ выгодно отличаются не только благодаря легкости, но и исключают травмирующую деформацию металла, которая случается при пробивании альтернативных комплектующих.

«Соответственно, если мы берем пластины класса защиты до Бр3 — от автоматического оружия, они будут достаточно толстыми, но легкими. А если мы хотим защитить человека от более серьезного оружия, уже идет класс защиты Бр5, и на пластиковую плиту наклеивается слой керамики. Броня становится тяжелее, но гораздо прочнее», — отметил он.

При этом Дмитрий Пешков подтвердил, что так или иначе, производители сталкиваются с тем, что какие-то составляющие сырья и комплектующих являются привозными. Например, тот же СВВМПЭ гораздо в больших объемах, чем в РФ, производится за рубежом. При этом керамика идет от российских поставщиков.

«Сейчас мы можем производить очень большое количество плит. Помимо предприятия в Московской области у нас есть точки в Киргизии и Турции. Если приходит большой заказ, мы можем подключить и их», — констатировал он.

«Бронепласт» также занялась выпуском собственных бронежилетов, используя в комплектации только свои плиты. Однако первыми, кто начали производить шлемы и бронежилеты с использованием СВМПЭ, были ООО «ATLAS». Представители компании иронично замечают, что они «достаточно известны в узких кругах», так как их «экипировка воюет постоянно»: и в ЧВК, и в отдельных подразделениях российской армии.

Первоначально ООО «ATLAS» занимались бронешлемами, однако с началом СВО к ним все больше обращались с просьбой сделать бронежилет. Он получился намного легче аналогов, при этом не уступает им по защитным характеристикам. Кроме того, как рассказал исполнительный директор компании по производству защитной амуниции Никита Пискунов, фирма следит за потребностями бойцов. Так, например, производимое военное снаряжение имеет ИК-ремиссию, то есть отражает инфракрасные лучи, что крайне важно в современном конфликте.

«На данный момент мы закупаем только различные комплектующие у китайцев, частично — ткани. Большого смысла производить самим комплектующие пока нет, так как в Китае это все делают сотнями тысяч, и при необходимости их можно найти практически везде, если что-то придет в негодность. В России просто не было таких предприятий. Остальное — в том числе и плиты — производим сами. Что касается производства, то в месяц спокойно готовы производит 1-1,5 тысячи бронежилетов. Уверены, что покупатель найдется», — заключил Никита Пискунов.