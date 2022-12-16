Использованные Киевом для атак на Крым БПЛА произведены американской компанией Spektreworks

Беспилотники, с помощью которых украинская сторона атаковала Крым и другие российские регионы, изготовлены американской компанией Spektreworks.

Как пишет «РИА Новости», компетентные органы РФ провели анализ электронных компонентов перехваченных беспилотных летательных судов, которые использовались ВСУ для атак на российские объекты инфраструктуры в Севастополе, Крыму, а также Курской, Белгородской и Воронежской областях.

Эксперты пришли к выводу, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской компанией Spektreworks, которая произвела их первоначальную настройку и проверку в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона. «Позднее на территории Польши в районе аэропорта Жешув, используемого США и НАТО как основной узел снабжения украинских вооруженных формирований, были произведены окончательная сборка и полетные испытания данных БПЛА. Установка боезарядов, полетного задания и собственно запуск осуществлялись из-под Одессы и Кривого Рога», — говорится в составленном специалистами документе, поступившем в распоряжение агентства.

Отмечается, что выявленные факты подтверждают непосредственную вовлеченность США и Польши в подготовку и проведение совместных с Киевом террористических актов на территории РФ.

За последние несколько недель беспилотники с украинской стороны не раз пытались атаковать российскую территорию, в частности, Севастополь. В конце октября, после атаки украинских БПЛА на корабли Черноморского флота в Севастополе, Россия временно приостановила реализацию «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции.