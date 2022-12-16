США внесли в «черный» список еще 36 китайских IT-компаний

Министерство торговли США внесло в «черный» список зарубежных организаций и компаний 36 компаний из КНР. Вашингтон стремится помешать китайцам получать современные чипы и технологии, которые можно использовать в военных целях. Внесение в список означает, что американским компаниям, которые хотят сотрудничать с такими компаниями, необходимо иметь специальные разрешения, получить которые крайне трудно. Кроме этого, пишет Financial Times, на 21 компанию распространено действие правила, согласно которому неамериканским фирмам запрещается экспортировать китайским компаниям продукцию, содержащую определенный объем американских технологий.
Напомним, в октябре этого года Вашингтон кардинально ужесточил контроль над экспортом полупроводников, технологий и оборудования, чтобы лишить КНР современных микрочипов или оборудования, на котором их можно производить в Китае. Все эти меры направлены на то, чтобы помешать технологическому развитию Поднебесной, которая намерена стать технологической супердержавой, и чтобы замедлить модернизацию китайской армии.
Наиболее известной среди новых фигурантов «черного» списка является технологическая компания Yangtze Memory Technologies (YMTC), крупнейший производитель чипов в Китае. Эту компанию обвиняют в нарушении американского экспортного контроля за то, что она поставляет продукцию телекоммуникационному гиганту Huawei, с которого собственно говоря в 2018 году формально, конечно, тогдашний президент Трамп и начал необъявленную технологическую войну против КНР. YMTC и его китайское подразделение, однако, не входят в дополнительный список из 21 компании.
В только что утвержденном Сенатом военном бюджете министерства обороны США, кстати, содержится запрет американским военным покупать чипы у ряда китайских компаний: YMTC, Semiconductor Manufacturing International и ChangXin Memory Technologies.
Эксперты считают, что наиболее серьезный урон будет нанесен китайской компании Cambricon, одному из лидеров китайского рынка микрочипов. Из широко известных за пределами Китая IT-компаний, попавших в «черный» список, можно также упомянуть изготовителя оборудования для производства полупроводников Shanghai Micro Electronics Equipment Group и крупных поставщиков Народно-освободительной армии Китая (НОАК): AVIC Research Institute for Special Structures of Aeronautical Composites и China Electronics Technology Group Corporation.
Обращает внимание и включение в список Shanghai Integrated Circuit Research and Development Center, компании, которая специализируется на сборке микрочипов без использования американских технологий.
В большую бочку с дегтем Вашингтон добавил маленькую ложку меда, исключив 25 китайских компаний из еще одного «черного» списка. В него вносятся «подозрительные» компании, в отношении вины которых однако у американцев имеются сомнения. Сейчас, похоже, в Вашингтоне окончательно убедились, что эти 25 компаний не используют американские технологии в запрещенных целях.
Между прочим, кроме китайских компаний, в «черный список» попали и 9 российских IT-компаний. Пока, правда, в ту его часть, где находятся компании, преступные замыслы которых минторговли США пока еще не доказало.