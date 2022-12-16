США внесли в «черный» список еще 36 китайских IT-компаний

Министерство торговли США внесло в «черный» список зарубежных организаций и компаний 36 компаний из КНР. Вашингтон стремится помешать китайцам получать современные чипы и технологии, которые можно использовать в военных целях. Внесение в список означает, что американским компаниям, которые хотят сотрудничать с такими компаниями, необходимо иметь специальные разрешения, получить которые крайне трудно. Кроме этого, пишет Financial Times, на 21 компанию распространено действие правила, согласно которому неамериканским фирмам запрещается экспортировать китайским компаниям продукцию, содержащую определенный объем американских технологий.

Напомним, в октябре этого года Вашингтон кардинально ужесточил контроль над экспортом полупроводников, технологий и оборудования, чтобы лишить КНР современных микрочипов или оборудования, на котором их можно производить в Китае. Все эти меры направлены на то, чтобы помешать технологическому развитию Поднебесной, которая намерена стать технологической супердержавой, и чтобы замедлить модернизацию китайской армии.