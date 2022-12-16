Денежная база за неделю выросла на 146,6 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 9 декабря составил 15 трлн 869,3 млрд рублей. За неделю показатель вырос на 0,93%, или на 146,6 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

Статья по теме: Глава ЦБ сообщила о пятикратном сокращении оттока наличных из российских банков 2 декабря объем денежной базы в узком определении был равен 15 трлн 722,7 млрд рублей, 25 ноября — 15 трлн 725,4 млрд рублей, 18 ноября — 15 трлн 826,9 млрд рублей. В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

