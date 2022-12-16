Денис Мантуров: кластерная ивестплатформа позволит достичь технологического суверенитета

Кластерная инвестиционная платформа, которая призвана облегчить жизнь многим отечественным компаниям, скоро начнет работу в России. Об этом в своем выступлении на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшем накануне под председательством главы президента России Владимира Путина, заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Началось заседание со вступительного слова главы государства, который подчеркнул, что сегодня необходимо «обозначить ряд важнейших задач государственной политики на будущий, 2023 год, предложить новые решения, которые позволят нам более уверенно развиваться и в том числе ответить на вызовы, с которыми сегодня сталкивается отечественная экономика, да и наши граждане, с учётом тех серьёзных, заметных, можно сказать, тектонических изменений, которые переживает весь мир».

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Владимир Путин указал на то, что расчет стран Запада на крах российской экономики не оправдался. При этом, по его словам, сейчас важно сделать акцент на дальнейшую политику развития. Президент обозначил ряд задач, которые будет необходимо решить правительству в кратчайшие сроки. В их числе достижение технологического суверенитета.

Данную тему и развил Денис Мантуров, сообщив, что основной (хотя и не единственный) механизм достижения технологического суверенитета — это запуск кластерной инвестиционной платформы, которая будет реализовываться как по рентабельным, так и по низкомаржинальным проектам создания приоритетной продукции высоких переделов.

«Это те промышленные инициативы, которые послужат решению важнейших социально-экономических задач, а именно обеспечению продовольственной, энергетической и биобезопасности, а также опережающему развитию системы здравоохранения, транспортного сектора нашей страны, повышению темпов и качества инфраструктурного и жилищного строительства», — доложил президенту Денис Мантуров.

Кластерная инвестиционная платформа обеспечит индустриальный бизнес длинными и дешёвыми кредитными ресурсами, выделяемыми под проекты стоимостью до 100 млрд рублей. На этапе капитальных вложений (два года после выхода на серию) будет действовать льготная ставка из расчёта 30% ключевой ставки плюс 3%. Сейчас это 5,2%, исходя из того, что текущая ставка ЦБ — 7,5%.

Государство, соответственно, просубсидирует финансовым институтам выпадающие доходы, для того чтобы открыть доступ к льготным займам для закредитованных предприятий. «Работаем с коллегами над обеспечением платформы государственными гарантиями и поручительствами “ВЭБа”, а по особенно сложным проектам, где экономика не складывается на общих основаниях, будет возможность отдельными решениями правительства ещё снижать ставку займа», — подчеркнул вице-премьер.

Помимо прочего, для участников кластеров будут введены налоговые льготы. Это коснется компаний, реализующих специальные инвестиционные контракты (СПИКи). Речь здесь идет об обнулении налога на прибыль и снижение страховых взносов до 7,6%. Проект изменений в Налоговый кодекс в ближайшие дни будет внесён в Госдуму.

«Для создания преференций на производимую кластерами продукцию мы предусмотрели субсидии на покупку стартовых партий. Конкретно по низкомаржинальным и стратегическим проектам предлагаем особую меру. Речь идёт про возврат 25% инвестиционной составляющей кредита в течение трёх лет после выхода на серию, но с потолком не более 50% от выручки. Эта субсидия должна быть избирательной и предоставляться на конкурсной основе», — заметил Денис Мантуров.

Помимо этого, всем участникам платформы будет обеспечен долгосрочный гарантированный спрос и по госзакупкам, и в рамках Федерального закона № 223-ФЗ. Это может быть реализовано через СПИКи, офсетные контракты, соглашения о государственно-частном партнёрстве и контракты жизненного цикла. Ещё на этапе разработки, будут определяться якорные заказчики из числа монополий, корпораций, отраслевых флагманов. На сегодняшний день в высокой степени готовности проекты в дизелестроении, масштабный спрос по ним обеспечат РЖД, ОСК, «Росатом» и «Газпром».

Также замглавы кабмина обратил внимание на упрощение администрирования кластеров. Для участников предусматривается сокращение контрольных мероприятий и проверок, а также применение процедур налогового и таможенного мониторинга. Под обозначенные условия уже предварительно отобрано 164 проекта на 5,2 трлн рублей.

Приоритетные отрасли в данном контексте — это химическая промышленность, лесоперерабатывающая промышленность, автопром, металлургия, железнодорожное машиностроение и судостроение. В Минпромторге рассчитывают, что сейчас, когда базовые параметры платформы определены, к формированию пула проектов подключатся главы наших субъектов, и, сложив усилия всех заинтересованных ведомств, регионов, финансовых организаций, бизнеса, можно будет нарастить кредитный портфель до 10 трлн рублей. Это амбициозная, но абсолютно реализуемая задача.

На начальный этап кластерной инвестиционной платформы в 2023 году бюджетом предусмотрено 5 млрд рублей. «С учётом обозначенной оценки по кредитному портфелю будем смотреть на темпы выборки средств и обращаться за дополнительными ассигнованиями по мере необходимости», — резюмировал Денис Мантуров.

Минпромторгу нужно сперва опробовать новый инструмент

Комплексное кластерное развитие промышленности — абсолютно правильное эффективное направление реиндустриализаци нашей экономики, указал в комментарии «Эксперту» председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. «К сожалению, промышленный потенциал России за последние 30 лет снизился в два раза. И теперь предстоит его восстановление в кратчайшие сроки», — констатировал он.

Для решения этой колоссальный задачи необходимы, прежде всего, значительное стабильное льготное финансирование, достаточно обеспеченный спрос на новую продукцию и гарантии долгосрочных благоприятных условий функционирования производственных предприятий. Как полагает Владимир Гамза, создаваемая кластерная платформа призвана решать именно эти задачи. Главное, считает эксперт, чтобы этот новый институт развития работал на принципах проектного финансирования.

Новая форма поддержки промышленных проектов от Минпромторга, кластерная инвестиционная платформа — это давно назревший механизм развития отечественной индустрии, заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» директор по инновациям ООО «ОС-Центр» Петр Заборцев. Еще минувшей весной, сразу после начала специальной операции, компания предлагала обращалась в правительство с проектом такого механизма.

С одной стороны, платформа будет обеспечивать дофинансирование инвестиционных проектов в ключевых цепочках передела, а с другой —гарантию сбыта создаваемой продукции. Кроме того, благодаря ей будет включен режим максимального благоприятствования развитию новых производств, в том числе и в части налоговых условий.

«Сейчас, видимо, время для такого инструмента экономического управления пришло. Кластерная инвестиционная платформа призвана решать именно эти задачи. В рамках предложения, можно адресовать Минпромторгу пожелание привлекать отраслевые союзы и общественные организации предпринимателей к работе на этой платформе. Ставя перед предпринимателями, участвующими в платформе задачи выраженные в количественных и качественных параметрах продукции. И это касается как инвесторов, так и тех, кого привлекли к управлению на такой кластерной инвестиционной платформе», — рассказал Петр Заборцев.

Правда. эксперта несколько смущают скромные объемы государственных вложений. 5 млрд рублей в данном случае — это не так уж много. «Но я полагаю, что это только начало. Минпромторгу нужно попробовать новый инструмент, посмотреть, как он будет применяться на практике. А затем фондирование будет расширено. Пожелаем нашей промышленности и правительству успехов в реализации этого начинания. Кластерная инвестиционная платформа — это правильный шаг для новой индустриализации страны», — заключил экономист.