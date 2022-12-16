Льготная ипотека получила внезапное продолжение

Еще в ноябре заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин не видит необходимости продлевать программу льготной ипотеки и исходит из того, что она закончится 31 декабря 2022 года. Однако на прошедшем заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин объявил, что правительство на 1,5 года продлит программу, повысив ставку с 7% до 8%. При этом льготная семейная ипотека будет расширена на семьи с двумя детьми, не достигшими 18 лет.

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Президент подчеркнул, в частности, что в рамках поддержки населения правительство сохранило все основные государственные программы — в том числе, продолжило расселять аварийное жильё, ремонтировать и строить дороги, новые школы, дома культуры, библиотеки на селе и многое другое.

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«Получили поддержку и механизмы льготной и семейной ипотеки. В рамках обеих программ выданы кредиты на 1,7 трлн рублей. В результате сотни тысяч российских семей улучшили свои жилищные условия, а стройка как отрасль стала одним из драйверов российской экономики — плюс 5,8% за десять месяцев. Ожидается, что текущий год станет самым успешным, рекордным для отечественного жилищного строительства», — рассказал глава государства.

Он отметил, что одним из безусловных приоритетов для власти остаётся строительство жилья и улучшение жилищных условий граждан. Здесь особая роль отводится развитию рынка ипотеки — в том числе программам с государственным участием. Из-за текущей экономической ситуации количество ипотечных (в том числе льготных) кредитов объективно сократилось, в связи чем были приняты меры для донастройки и стабилизации рынка. Так, после скачков ипотечной ставки в марте-апреле до 12%, ставка льготной ипотеки была снижена до 7%. Но 31 декабря действие льготной ипотеки заканчивается.

«В этой связи считаю необходимым принять следующие решения. Первое. Как и договаривались, мы будем сворачивать механизмы льготной ипотеки, — мы вчера, коллеги, с вами это обсуждали, — будем это сворачивать, но будем делать это плавно. Что именно имею в виду: мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года. При этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до 8%», — отметил Владимир Путин.

Одновременно, продолжил президент, будет расширен доступ к семейной ипотеке, которая становится основным инструментом. Сейчас такой кредит могут получить только семьи с детьми, рожденными начиная с 2018 года. Теперь предлагается обеспечить доступ к ипотеке по ставке в шесть процентов для семей, у которых как минимум два ребёнка не достигли возраста 18 лет. Это новое предложение Путин попросил отработать как можно быстрее и приступить к его реализации.

В качестве третьего пункта президент назвал особое решение для новых регионов юго-запада России — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Для жителей этих субъектов Федерации президент предложил предоставлять ипотеку для нового строительства, то есть жилья в новостройках, по льготной ставке 2%.

Свободное плавание — для тех, кто умеет плавать

Безусловно, считает координатор «Деловой России» в Северо-Западном федеральном округе Дмитрий Панов, продление льготной ипотеки положительно, хотя и не в полной мере, скажется на поддержании снизившегося за последние месяцы спроса населения на первичную жилую недвижимость.

С одной стороны, говорит эксперт, предложенная президентом мера позволит покупателям запланировать приобретение жилья в 2023 году по льготным ставкам, а с другой — застройщики смогут подтвердить заявленные объемы спроса в рамках предоставляемого им проектного финансирования, и, соответственно, возвести свои объекты в плановые сроки.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова тоже считает, что правительство решило не отпускать рынок жилья в свободное плавание. Правда, по ее словам, продление «допинговых» мер не означает, что следует ждать ощутимого снижения цен. Перекос между первичным и вторичным жильем сохранится: вторичный рынок по-прежнему будет испытывать трудности.

Видимо, государство сейчас не может резко отказаться от поддержки строительной отрасли, полагает Гусятникова. Но, несмотря на эти меры, общее количество покупателей на рынке недвижимости все равно сократится, уверена она. Больше всего пострадает так называемый «инвестиционный» сегмент, потому что сегодня уже понятно: цены держатся и растут только на первичное жилье — именно за счет того, что сектор получает поддержку.

«Вторичка продается плохо и с дисконтом. Поэтому прежних прибылей можно уже и не получить. Мы все прекрасно понимаем, что на рынке недвижимости со времен пандемии надулся пузырь, но пока государство поддерживает застройщиков, он не лопнет», — уверена Гусятникова.

Так или инчае, соглашается эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, продление льготной ипотеки не стало сюрпризом, поскольку ее отмена или существенное ужесточение могли стать реальной угрозой для многих застройщиков. Перераспределение льгот на семьи с детьми выглядит обоснованным, а рост ставки по основному продукту на 1 п.п. до 8% — осторожным и взвешенным шагом. Для застройщиков, безусловно, это очень позитивная новость, считает аналитик. Льготная ипотека поддержит спрос и выручку девелоперов, акции которых могут отреагировать позитивом на новость.