Медведев назвал законные военные цели для нанесения российских ударов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал законные военные цели для ударов ВС РФ.

Политик истории человечества вопрос о легальных военных целях всегда трактовался по-разному и его также по-разному воспринимают в ходе нынешнего конфликта на Украине, например, в американском Сенате.

В этой связи Медведев в своём Telegram-канале назвал законные военные цели на сегодня, которые, как подчеркнул он, являются законными согласно международным правилам:

«1. Любые войска противника, официально не выведенные из состава его вооружённых сил;

2. Военная и вспомогательная техника противника;

3. Любые объекты, военной и гражданской инфраструктуры, способствующей достижению военных целей (мосты, дороги, транспортные станции, объекты энергетики, заводы, хотя бы частично выполняющие военные заказы);

4. Военно-политическое руководство противника;

5. Вооружённые силы других государств, вступивших официально в конфликт, являющиеся союзниками противника, и расположенные на их территории упомянутые объекты».

В конце своего поста Медведев задал риторический вопрос: «Являются ли законными военные цели НАТО, отмеченные в пунктах 1-4?».

Как ранее писал «Эксперт», Медведев заявил, что в отличие от украинцев, которые считают, что их враг расположен в границах России, «с Запада до Владивостока», противники нашей страны находятся не только в пределах Украины.