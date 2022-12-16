Минфин утвердил перечень имущества для внеплановой приватизации

Минфин РФ впервые утвердил перечень находящегося в федеральной собственности имущества, приватизация которого будет осуществляться без включения в программу на 2023-2025 годы. В список вошел 151 объект недвижимого имущества из казны Российской Федерации с рыночной стоимостью до 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Документ направлен на ускорение темпов вовлечения в хозяйственный оборот имущества Российской Федерации, не востребованного государством для исполнения своих функций и не приносящего ему доход. Продажа такого имущества будет осуществляться в 2023 году способами, установленными законодательством о приватизации», — отметили в Минфине.

В ведомстве указали, что утверждение этого перечня стало возможным после внесения в 2022 году изменений в ФЗ № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Работа над расширением этого перечня будет вестись и в 2023 году. Минфин ее проводит совместно с Росимуществом.

