Минобороны сообщило об успехах российской армии на Украине

Минобороны РФ на брифинге 16 декабря рассказало об успехах российской армии в ходе специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

Согласно оперативным данным, которые сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки на Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое и Кисловка (Харьковская область) уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 3 пикапа и 2 боевые бронированные машины.

На Красно-Лиманском направлении в ходе наступательных действий на отдельных направлениях и ударов артиллерии было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 3 пикапа и 2 боевые машины пехоты.

На Донецком направлении ВС РФ продолжили наступательные действия, выбивая ВСУ с занимаемых позиций. В районах населённых пунктов Артёмовск и Шумы (ДНР), а также Белогоровка (ЛНР) были отражены 3 контратаки противника. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника здесь составили более 40 человек убитыми и ранеными, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля.

На Южно-Донецком направлении ВС РФ уничтожили 2 украинские диверсионно-разведывательные группы, а также пресекли попытку усиленной роты атаковать в направлении Сладкого. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих и 3 автомобиля. Кроме того, ещё 3 диверсионно-разведывательные группы ВСУ были обнаружены и уничтожены в районах населённых пунктов Терны (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

В Харькове ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а в районе населённого пункта Рай-Александровка (ДНР) – украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300.

Ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены пункты управления подразделений 1-й бригады территориальной обороны в районе города Берислав (Херсонская область), 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районе города Гуляйполе (Запорожская область), 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 93 районах.

Средствами ПВО РФ за сутки сбито 4 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Новая Тарасовка (Харьковская область), Новоукраинское, Графское и Сладкое (ДНР). Кроме того, в районе города Первомайск (ЛНР) перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Всего с начала проведения СВО ВС РФ уничтожили 344 самолёта, 184 вертолёта, 2 673 БПЛА, 396 ЗРК, 7 134 танка и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина РСЗО, 3 689 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 7 625 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 16 декабря Конашенков сообщил, что на Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем, ударами армейской авиации ВС РФ была сорвана попытка ВСУ атаковать российские войска в направлении населённого пункта Софиевка (ЛНР). Уничтожены до 35 украинских боевиков, 3 пикапа и 1 боевая бронированная машина.

