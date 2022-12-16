Мундиаль а-ля скандаль

Главное спортивное событий года — 22-й Чемпионат мира по футболу — завершится в воскресенье в Катаре финальным матчем, который пройдет на национальном стадионе «Лусаил Айконик». В финале сойдутся ведомая гениальным Лионелем Месси Аргентина и являющаяся действующим чемпионом Франция.
Главный итог турнира уже известен
Для Мессии, заслужившего статус главной звезды чемпионата и всего мирового футбола, эта игра станет вершиной картеры и моментом истины. Если аргентинцам удастся победить, то Лионель встанет в пантеоне футбольной славы в один ряд с Пеле и Марадоной, навсегда вписав свое имя в спортивную историю самыми крупными буквами. Если же верх во второй раз подряд возьмут французы, то для капитана аргентинской команды Мундиаль обернется самым большим разочарованием за всю карьеру.
Между тем, сегодня результат финала попытался предсказать искусственный интеллект. Суперкомпьютер Five Thirty Eight проверил, фигурально выражаясь, гармонию алгеброй, сделал прогноз и назвал вероятным победителем сборную Аргентины. Ее шансы оценены были в 53%, а шансы французских «мушкетеров» — в 47%. Также фаворитом южноамериканцев считает и большинство букмекеров.
Но какие бы цифры не застыли на табло «Лусаила» после финального свистка главный итог чемпионата можно подвести уже сейчас. Он точно стал самым скандальным за всю историю. И виноваты в этом преимущественно даже не организаторы, у которых не все получилось гладко (особенно, по сравнению с ЧМ-2018 в России), а в чиновники из ФИФА.
Скандалы начались еще задолго до старта турнира. Спустя несколько лет после выборов страны-хозяйки первенства был возбужден ряд уголовных дел, связанных с обвинением ряда имевших отношения к принятию окончательного решения значимых футбольных и политических фигур в коррупции. Одновременно пресса недовольных, тем, что Мундиаль достался мусульманскому, а значит «неправильному» с точки зрения носителей, так называемых, «общечеловеческих» ценностей Катару, стран начала перманентную информационную атаку на ФИФА и Доху, которая по самым разным поводам продолжается до сих пор, и, вероятно, не закончится даже после финала. Что характерно, доказать в плане коррупции так толком так ничего и не удалось, зато осадочек, как говорится, останется надолго.
Время проведения турнира (ноябрь — декабрь, так как летом в Катаре для большого футбола слишком жарко) также вызвало грандиозное неудовольствие владельцев ведущих европейских клубов и истерику в европейских СМИ. Ведь вынужденная пауза в разыгрывающихся по системе осень – весна национальных чемпионатах и еврокубках ударила по кошелкам футбольных евробизнесменам серпом непредвиденных расходов.
Затем на стадии отбора участников финальной части политика, которая согласно неоднократно произнесенным словам главы ФИФА Джанни Инфантино не должна смешиваться с футболом, самым непосредственным образом бурно влилась в процесс. У России чемпионат был просто украден, так как нашу страну отстранили от решающих отборочных матчей из-за начала спецоперации на Украине. При этом со спортивной точки зрения российская команда, как бы мы не любили ее ругать, объективно едва ли уступала своим соперникам по европейскому плей-офф.
Более того, хорваты, которые в субботу будут биться со ставшей главной сенсацией ЧМ-2022 сборной Марокко (первые африканцы в полуфинале!), обошли наших в группе с гигантским трудом и не без большого везения, забив решающий гол после ошибки травмированного российского защитника на последних минутах игры. Наверное, не стоит делить шкуру неубитого медведя, однако наши парни вполне были достойны поездки в Катар.
Дальше — больше. Перед первым матчем мирового первенства, в котором по традиции играют хозяева, буквально из ниоткуда возникли обвинения в попытке подкупа эквадорских футболистов — соперников сборной Катара. Как показала игра, ничем подобным в воздухе катарских пустынь и не пахло. Запах жареного разносился там по двум другим причинам.
Пиво с голубым отливом
Первая из них — разрешение на продажу пива на стадионах. Для ФИФА проведение мирового Кубка — это в первую очередь бизнес. И значимая часть доходов в данном контексте всегда обеспечивается спонсорскими контрактами. Одними из крупнейших спонсоров организации всегда являлись производители пива, наделяемые на время Мундиаля эксклюзивными правами на рекламу и продажу своего продукта на аренах и в фанзонах. Первоначально футбольным чиновникам удалось договориться на сей счет с властями Катара, где, как известно, употребление алкоголя практически повсеместно запрещено. Однако тут в дело снова вмешалась политика.
Вторым острой проблемой стали… права ЛГБТ. В наше время крупные спортивные мероприятия рассматриваются европейскими и североамериканскими политическими кругами в качестве едва ли не идеальной площадки для продвижения демократии, как они ее понимают, а таже всего, что с ней связано. В частности — прав сексуальных меньшинств.
В Катаре, где нетрадиционная сексуальная ориентация не считается нормой, а преследуется в соответствии с традициями страны по закону, такой подход понимания не нашел. И в результате, когда ФИФА, подталкиваемая рядом своих спонсоров из числа глобальных корпораций, начала грубо продавливать данную повестку, пытаясь зайти со своим уставом в чужой монастырь, в качестве ответного хода катарцы вязли и полностью запретили продажу пива. Хотя в подтрибунных помещениях стадионов уже стояли брендированные холодильники, рекламные щиты были готовы к установке на бровках полей, а сам пенный напиток в промышленных масштабах завезен в страну в промышленных масштабах.
Согласно предварительной оценке, финансовые потери ФИФА в силу неисполнения контракта с Budweiser составили около 75 млн евро. Это при том, что договорится с принимающей стороной частично удалось, и кое-где (в фанзонах в строго определенное время) с пива все-таки был снят запрет. За радужную символику, кстати, тоже голову никому, вроде, не отрубили. Хотя и специальные повязки капитанов нескольких западноевропейских сборных убедительно попросили не напяливать.
Правда, одна коллективная жертва борьбы за толерантность все-таки имела место быть. И какая! Немецкие футбольные (и, по всей видимости, нефутбольные) власти настояли, чтобы сборная Германии отправилась в Катар на самолете со специальной ЛГБТ-ливреей. Разумеется, посадку в Дохе пошедшим на откровенную провокацию немцам никто не дал. Им в результате пришлось добираться к месту провидения чемпионата через аэропорт другой страны на перекладных. Из-за такой задержки у бундестим не получилось полноценно подготовиться к дебютному матчу с японцами, которым они бесславно проиграли.
Именно потерянных в этой игре очков германской команде, претендовавшей на самые высокие места, в итоге и не хватило для банального выхода из группы, что стало позором и разочарованием для всей страны. Эта ситуация, безусловно, войдет в анналы Мундиалей. Она, пожалуй, достойна футбольной «премии Дарвина», если бы такая существовала!
Впрочем, немцам в свете антироссийских нефтегазовых эмбарго и ограничений уже не привыкать стрелять себе в ноги. Сперва они демонстративно прикрывали свои рты руками на построении перед матчем с японцами в знак протеста. А после их вылета по арабскому интернет прокатился флешмоб, в ходе которого пользователи в издевательской манере делали тоже самое, как бы изумляясь итогам участия команды ФРГ в ЧМ.
Если Германия стала главным разочарованием турнира, то главным открытием, как было сказано выше — Марокко. Но есть один нюанс. Путь марокканцев вверх по турнирной сетке сопровождался погромами, которые в испанских, французских и бельгийских городах учиняли приветствовавшие успехи своей сборной многочисленные мигранты из этой страны. То ли еще будет, если «атласским львам» удастся взять бронзу.
Инфантино всем доволен
Ну а апофеозом скандального чемпионата могла бы стать трансляция перед финалом видеообращения президента не пробившейся в финальную стадию Украины Владимира Зеленского, с просьбой об организации которой он обратился к Международной федерации футбола. Однако сегодня стало известно, что у топ-менеджеров ФИФА все-таки хватило разума не давать добро на подобный «перформанс».
Но и без этого в свете всех вышеперечисленных событий сказанные Джанни Инфантино в пятницу в ходе заседания Совета ФИФА слова о том, что чемпионат мира в Катаре является «лучшим в истории», а также о том, что футбол в очередной раз «укрепил свою уникальную сплачивающую силу, объединив дух мира и дружбы», выглядят плохой шуткой или откровенной насмешкой.
Что ж, господин Инфантино всегда хвалит принимающую сторону. Мундиаль-2018 в России, где в отличие от Катара не было ни многочисленных запретов на что-либо, ни открытия незаполненных трибун для всех желающих безбилетников «с улицы» в перерывах матчей, ни толп ряженных гастарбайтеров, изображающих за небольшое вознаграждение болельщиков той или иной страны, тоже был «лучшим». А уж в какие реверансы глава ФИФА будет делать после следующего ЧМ, который пройдет в одновременно США, Канаде и Мексике, трудно себе представить.
Впрочем, до 23-го Мундиаля турнира еще целых четыре года. И если Международная федерация продолжит вести свой замешанный на политике «футбольный бизнес» в текущем ключе, ориентируясь исключительно на интересы Запада и не принимая во внимание, что мир стремительно перестает быть однополярным, то для этой организации и ее руководства последствия могут оказаться самыми неожиданными. Катарский чемпионат и геополитические события, происходящие на его фоне, пожалуй, поставили под вопрос будущее всего мирового футбола. По крайней мере, в его нынешнем виде.