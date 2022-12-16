Мундиаль а-ля скандаль

Главное спортивное событий года — 22-й Чемпионат мира по футболу — завершится в воскресенье в Катаре финальным матчем, который пройдет на национальном стадионе «Лусаил Айконик». В финале сойдутся ведомая гениальным Лионелем Месси Аргентина и являющаяся действующим чемпионом Франция.

Для Мессии, заслужившего статус главной звезды чемпионата и всего мирового футбола, эта игра станет вершиной картеры и моментом истины. Если аргентинцам удастся победить, то Лионель встанет в пантеоне футбольной славы в один ряд с Пеле и Марадоной, навсегда вписав свое имя в спортивную историю самыми крупными буквами. Если же верх во второй раз подряд возьмут французы, то для капитана аргентинской команды Мундиаль обернется самым большим разочарованием за всю карьеру.

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Между тем, сегодня результат финала попытался предсказать искусственный интеллект. Суперкомпьютер Five Thirty Eight проверил, фигурально выражаясь, гармонию алгеброй, сделал прогноз и назвал вероятным победителем сборную Аргентины. Ее шансы оценены были в 53%, а шансы французских «мушкетеров» — в 47%. Также фаворитом южноамериканцев считает и большинство букмекеров.

Но какие бы цифры не застыли на табло «Лусаила» после финального свистка главный итог чемпионата можно подвести уже сейчас. Он точно стал самым скандальным за всю историю. И виноваты в этом преимущественно даже не организаторы, у которых не все получилось гладко (особенно, по сравнению с ЧМ-2018 в России), а в чиновники из ФИФА.

Скандалы начались еще задолго до старта турнира. Спустя несколько лет после выборов страны-хозяйки первенства был возбужден ряд уголовных дел, связанных с обвинением ряда имевших отношения к принятию окончательного решения значимых футбольных и политических фигур в коррупции. Одновременно пресса недовольных, тем, что Мундиаль достался мусульманскому, а значит «неправильному» с точки зрения носителей, так называемых, «общечеловеческих» ценностей Катару, стран начала перманентную информационную атаку на ФИФА и Доху, которая по самым разным поводам продолжается до сих пор, и, вероятно, не закончится даже после финала. Что характерно, доказать в плане коррупции так толком так ничего и не удалось, зато осадочек, как говорится, останется надолго.

Время проведения турнира (ноябрь — декабрь, так как летом в Катаре для большого футбола слишком жарко) также вызвало грандиозное неудовольствие владельцев ведущих европейских клубов и истерику в европейских СМИ. Ведь вынужденная пауза в разыгрывающихся по системе осень – весна национальных чемпионатах и еврокубках ударила по кошелкам футбольных евробизнесменам серпом непредвиденных расходов.

Затем на стадии отбора участников финальной части политика, которая согласно неоднократно произнесенным словам главы ФИФА Джанни Инфантино не должна смешиваться с футболом, самым непосредственным образом бурно влилась в процесс. У России чемпионат был просто украден, так как нашу страну отстранили от решающих отборочных матчей из-за начала спецоперации на Украине. При этом со спортивной точки зрения российская команда, как бы мы не любили ее ругать, объективно едва ли уступала своим соперникам по европейскому плей-офф.

Более того, хорваты, которые в субботу будут биться со ставшей главной сенсацией ЧМ-2022 сборной Марокко (первые африканцы в полуфинале!), обошли наших в группе с гигантским трудом и не без большого везения, забив решающий гол после ошибки травмированного российского защитника на последних минутах игры. Наверное, не стоит делить шкуру неубитого медведя, однако наши парни вполне были достойны поездки в Катар.

Дальше — больше. Перед первым матчем мирового первенства, в котором по традиции играют хозяева, буквально из ниоткуда возникли обвинения в попытке подкупа эквадорских футболистов — соперников сборной Катара. Как показала игра, ничем подобным в воздухе катарских пустынь и не пахло. Запах жареного разносился там по двум другим причинам.

Пиво с голубым отливом

Первая из них — разрешение на продажу пива на стадионах. Для ФИФА проведение мирового Кубка — это в первую очередь бизнес. И значимая часть доходов в данном контексте всегда обеспечивается спонсорскими контрактами. Одними из крупнейших спонсоров организации всегда являлись производители пива, наделяемые на время Мундиаля эксклюзивными правами на рекламу и продажу своего продукта на аренах и в фанзонах. Первоначально футбольным чиновникам удалось договориться на сей счет с властями Катара, где, как известно, употребление алкоголя практически повсеместно запрещено. Однако тут в дело снова вмешалась политика.

Вторым острой проблемой стали… права ЛГБТ. В наше время крупные спортивные мероприятия рассматриваются европейскими и североамериканскими политическими кругами в качестве едва ли не идеальной площадки для продвижения демократии, как они ее понимают, а таже всего, что с ней связано. В частности — прав сексуальных меньшинств.

В Катаре, где нетрадиционная сексуальная ориентация не считается нормой, а преследуется в соответствии с традициями страны по закону, такой подход понимания не нашел. И в результате, когда ФИФА, подталкиваемая рядом своих спонсоров из числа глобальных корпораций, начала грубо продавливать данную повестку, пытаясь зайти со своим уставом в чужой монастырь, в качестве ответного хода катарцы вязли и полностью запретили продажу пива. Хотя в подтрибунных помещениях стадионов уже стояли брендированные холодильники, рекламные щиты были готовы к установке на бровках полей, а сам пенный напиток в промышленных масштабах завезен в страну в промышленных масштабах.

Согласно предварительной оценке, финансовые потери ФИФА в силу неисполнения контракта с Budweiser составили около 75 млн евро. Это при том, что договорится с принимающей стороной частично удалось, и кое-где (в фанзонах в строго определенное время) с пива все-таки был снят запрет. За радужную символику, кстати, тоже голову никому, вроде, не отрубили. Хотя и специальные повязки капитанов нескольких западноевропейских сборных убедительно попросили не напяливать.

Правда, одна коллективная жертва борьбы за толерантность все-таки имела место быть. И какая! Немецкие футбольные (и, по всей видимости, нефутбольные) власти настояли, чтобы сборная Германии отправилась в Катар на самолете со специальной ЛГБТ-ливреей. Разумеется, посадку в Дохе пошедшим на откровенную провокацию немцам никто не дал. Им в результате пришлось добираться к месту провидения чемпионата через аэропорт другой страны на перекладных. Из-за такой задержки у бундестим не получилось полноценно подготовиться к дебютному матчу с японцами, которым они бесславно проиграли.

Именно потерянных в этой игре очков германской команде, претендовавшей на самые высокие места, в итоге и не хватило для банального выхода из группы, что стало позором и разочарованием для всей страны. Эта ситуация, безусловно, войдет в анналы Мундиалей. Она, пожалуй, достойна футбольной «премии Дарвина», если бы такая существовала!

Впрочем, немцам в свете антироссийских нефтегазовых эмбарго и ограничений уже не привыкать стрелять себе в ноги. Сперва они демонстративно прикрывали свои рты руками на построении перед матчем с японцами в знак протеста. А после их вылета по арабскому интернет прокатился флешмоб, в ходе которого пользователи в издевательской манере делали тоже самое, как бы изумляясь итогам участия команды ФРГ в ЧМ.

Если Германия стала главным разочарованием турнира, то главным открытием, как было сказано выше — Марокко. Но есть один нюанс. Путь марокканцев вверх по турнирной сетке сопровождался погромами, которые в испанских, французских и бельгийских городах учиняли приветствовавшие успехи своей сборной многочисленные мигранты из этой страны. То ли еще будет, если «атласским львам» удастся взять бронзу.

Инфантино всем доволен

Ну а апофеозом скандального чемпионата могла бы стать трансляция перед финалом видеообращения президента не пробившейся в финальную стадию Украины Владимира Зеленского, с просьбой об организации которой он обратился к Международной федерации футбола. Однако сегодня стало известно, что у топ-менеджеров ФИФА все-таки хватило разума не давать добро на подобный «перформанс».

Но и без этого в свете всех вышеперечисленных событий сказанные Джанни Инфантино в пятницу в ходе заседания Совета ФИФА слова о том, что чемпионат мира в Катаре является «лучшим в истории», а также о том, что футбол в очередной раз «укрепил свою уникальную сплачивающую силу, объединив дух мира и дружбы», выглядят плохой шуткой или откровенной насмешкой.

Что ж, господин Инфантино всегда хвалит принимающую сторону. Мундиаль-2018 в России, где в отличие от Катара не было ни многочисленных запретов на что-либо, ни открытия незаполненных трибун для всех желающих безбилетников «с улицы» в перерывах матчей, ни толп ряженных гастарбайтеров, изображающих за небольшое вознаграждение болельщиков той или иной страны, тоже был «лучшим». А уж в какие реверансы глава ФИФА будет делать после следующего ЧМ, который пройдет в одновременно США, Канаде и Мексике, трудно себе представить.

Впрочем, до 23-го Мундиаля турнира еще целых четыре года. И если Международная федерация продолжит вести свой замешанный на политике «футбольный бизнес» в текущем ключе, ориентируясь исключительно на интересы Запада и не принимая во внимание, что мир стремительно перестает быть однополярным, то для этой организации и ее руководства последствия могут оказаться самыми неожиданными. Катарский чемпионат и геополитические события, происходящие на его фоне, пожалуй, поставили под вопрос будущее всего мирового футбола. По крайней мере, в его нынешнем виде.