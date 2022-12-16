На Церемонии вручения Премии «Управление изменениями. Визионеры» наградили компании и проекты, сохранившие наивысшую устойчивость в ответах на вызовы 2022 года

V Церемония награждения ежегодной Премией «Управление изменениями. Визионеры» состоялась 14 декабря в пространстве MJ Hall.

Проект +1 с 2018 года награждает лучших в управлении изменениями предпринимателей и НКО.

Титульный аналитический партнер премии — рейтинговое агентство АКРА.

«Этот год — самая большая проверка на устойчивость за последние десятилетия. Не только экономическую, социальную или экологическую, но и на этическую. Уверена, что многие сегодня определяют себя заново. Думаю, что в этом определении обязательно должно присутствовать будущее, то самое будущее, в котором следующие поколения должны жить в более совершенном мире, чем мы. Уже пятый год Проект +1 награждает компании и проекты, которые инвестируют в лучшее будущее, а не берут у него взаймы. Мы гордимся каждым участником Премии и поздравляем всех ее победителей» — отметила CEO Проекта устойчивого развития +1, Президент Лиги зеленых брендов Анастасия Попова.

В этом году на Премию было подано 170 заявок. В числе победителей в номинациях двух блоков — «Оценка отчетов компаний» и «Оценка проектов» — оказались компании, сохранившие свои стратегические цели и идущие по пути их реализации, несмотря на сложные вызовы 22-го года.

Лучшие нефинансовые отчеты

Обладателем премии в номинации «Лучшее представление / визуализация информации в отчете» стало ПАО «ФосАгро». В номинации «Лучшее раскрытие информации об ESG-рисках и управлении ими» отчетом-победителем стала работа En+ Group (международная компания ПАО «ЭН+ ГРУП»). ПАО «ЭЛ5-Энерго» лидировало сразу в двух номинациях: за «Лучшее раскрытие информации в вопросах экономического воздействия» и «Лучшее раскрытие информации об этике ведения бизнеса». За «Лучшее раскрытие практик взаимодействия с заинтересованными сторонами» статуэтку лауреата вручили ООО «Сахалинская Энергия». А «За лучшее раскрытие информации в вопросах экологического воздействия» — ПАО «Северсталь».

Отчет МКПАО «ОК РУСАЛ» стал наиболее успешным в номинации «Лучшее раскрытие информации в вопросах социального воздействия». «Лучший отчет НКО» предоставил благотворительный фонд «Дорога к дому».

Лучшие проекты

В номинации «Экономика. Бизнес» победило ПАО «Северсталь», внедрившее на своем предприятии уникальную технологию фитоочистки шахтных вод. Также компания стала абсолютным лидером в номинации «Экономика. НКО» — как соучредитель Агентства Городского Развития.

Третье место в номинации «Экология. Бизнес» заняла Корпорация ЭКОПОЛИС. Награду присудили за создание комплекса заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования (ОЭЭО). На втором месте — компания «Система ПБО», которая организовала первое в России производство биотоплива из возобновляемых ресурсов. Первое место присудили SPLAT Global за проект «Щетка, сдавайся!» и компании «ОПТИКОМ» за проекты «Циклические сервисы».

Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» занял третье место в номинации «Экология. НКО» с проектом «Байкал без сетей». Второе место поделили АНО «Центр просветительских, медиа и творческих решений в сфере охраны окружающей среды “РусЭко”» и Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор». Победителем в номинации стал благотворительный фонд «Второе дыхание», который активно развивает в России инфраструктуру сбора ненужной одежды для людей в трудных жизненных ситуациях.

В номинации «Общество. Бизнес» третье место разделили АО «Объединенная металлургическая компания» и ПАО «Магнит». ПАО «СИБУР Холдинг» и ООО УК «Металлоинвест» заняли второе и первое места соответственно.

Благотворительный фонд «Семейная помощь» занял третье место в номинации «Общество. НКО». На втором месте — благотворительный фонд помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом и другими нейромышечными заболеваниями «Живи сейчас», а также Фонд поддержки слепоглухих «Со‑единение». Абсолютным лидером стала АНО «Федерация адаптивного хоккея».

В номинации «Уникальная синергия» победила компания X5 Group с проектом фудшеринга в ритейле. На втором месте — ECR Russia и ПАО «ВымпелКом», а на третьем — ПАО «АК БАРС» БАНК.

За «Успешный старт» наградили АФК «Система» — в компании создали уникальный центр компетенций в сфере многоэтажного деревянного домостроения. Также награды удостоился Солнечногорский Опытно-экспериментальный Механический Завод.

Государственное унитарное предприятие «Мосгортранс» получило специальный приз «Город будущего».

Лауреатами премии в номинации «СМИ» стали издания «Такие дела» и «Кедр.медиа», а также — научно-популярный журнал об импакт-инвестициях и оценке социального воздействия «Позитивные изменения». Титульный информационный партнер премии Independent Media отдельно отметил работу журналиста Анны Тарубаровой «Я — мутант» о жизни с раком молочной железы.

В номинации «Лучший импакт-проект» победил телеканал CТС Love с проектом «Новый образ современного пожилого человека».

Титульный информационный партнер премии — медиахолдинг Independent Media. Генеральный информационный партнер — Rambler&Co. Партнеры номинаций — «Магнит», Национальная Медиа Группа (НМГ). Регулярный информационный партнер — «Ведомости. Конференции». Информационные партнеры — медиахолдинг «ФедералПресс», интернет-издания Lenta.ru, Газета.ru, «Берза», «Мастера», деловые журналы «Компания», «Эксперт», «Бизнес & Общество», «Стратегия», Национальный Банковский Журнал, телеканал МИР 24, отраслевые издания Vegetarian, Retail.ru, IT World, экспертно-аналитическая платформа InfraGreen; группа компаний EcoPartners. Ассоциации-партнеры — проект «Вместе Медиа», Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).