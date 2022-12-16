На Украине объявлено ЧС из-за потери свыше 50% потребления энергетической системы страны

Национальная компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию в стране.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, ЧС на Украине введено из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы.

Ранее «Эксперт» писал, что 16 декабря ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по инфраструктурным объектам Украины. По данным местных и российских СМИ, в первой половине дня пятницы по территории «незалежной» было выпущено около 60 ракет.

Главы украинских регионов сообщают о прилётах, проблемах со связью, интернетом и энергоснабжением. В частности, полностью обесточены Харьков, Полтава, вся Кировоградская область. Проблемы со светом испытывают жители Запорожья, а также Киевской, Черкасской и Днепропетровской областей. Кроме того, в Сумской области объявили о превентивном отключении электроэнергии сразу после появления информации о движении ракет в сторону Украины.

При этом украинские регионы остались не только без электричества, но также без отопления и водоснабжения, а в ряде населённых пунктах «незадежной» отсутствует мобильная и стационарная связь.