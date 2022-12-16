Набиуллина сообщила об изменившейся структуре спроса на деньги

Процесс девалютизации банковских балансов в России продолжается уже несколько месяцев. Вместо иностранной валюты для расчетов, инвестиций и сбережений все активнее используются рубли, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.

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«Процесс девалютизации банковских балансов в последние месяцы продолжился. Происходит изменение структуры спроса на деньги. Вместо иностранной валюты для проведения расчетов, привлечения инвестиций и формирования сбережений все активнее используются рубли», — заявила Набиуллина.

Она подчеркнула, что это уже нашло отражение в существенном росте рублевой денежной массы М2. Однако более информативным, по ее мнению, является широкий индикатор денежной массы М2Х, включающий также депозиты и счета в иностранной валюте. Набиуллина отметила, что этот показатель растет темпами, не превышающими годовую инфляцию.

Глава ЦБ также отметила, что в текущий момент нет необходимости вводить дополнительное регулирование валютных позиций банков.

