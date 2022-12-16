Новости спецоперации: после ракетного удара Украина осталась без воды и электричества

16 декабря ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по инфраструктурным объектам Украины. По данным местных и российских СМИ, в первой половине дня пятницы по территории «незалежной» было выпущено около 60 ракет.

Главы украинских регионов сообщают о прилётах, проблемах со связью, интернетом и энергоснабжением. В частности, полностью обесточен Харьков из-за чего в городе приостановлено движение поездов метро. Мэр Харькова Игорь Терехов написал в своём Telegram-канале о повреждении инфраструктурных объектов и призвал жителей находиться в укрытиях. Кроме того, нет света сейчас в Полтаве и Кременчуге. Частично в этих городах отключено и отопление.

В Киеве также начал пропадать свет. Об этом передаёт сайт газет «Известия» со ссылкой на политолога Юрий Романенко. В свою очередь мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что во всех районах города из-за повреждений энергетической инфраструктуры наблюдаются перебои с водоснабжением. В этой связи он призвал запастись питьевой и технической водой. По словам Кличко, движение киевского метро временно остановлено на всех линиях, так как подземные станции работают как укрытие.

Власти ряда других регионов Украины также сообщили о взрывах и последующем отключении электричества. В частности, полностью обесточен город Полтава и вся Кировоградская область, проблемы со светом сейчас испытывают жители Черкасской области, а в Сумской области объявили о превентивном отключении электроэнергии. В свою очередь губернатор Николаевской области заявил о начале аварийных отключений электроэнергии в регионе.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что во время сегодняшней атаки на востоке и юге Украины были повреждены объекты энергетики. Из-за этого, по его словам, возможно падение объёмов генерации и аварийного отключения света, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец».

Как сообщает РИА Новости, представитель Украинской железной дороги рассказал журналистам, что из-за повреждений энергоструктуры обесточена часть железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях.

«В настоящее время пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами», – говорится в заявлении компании.

Как ранее писал «Эксперт» , ещё в конце ноября руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, специальная военная операция выполняет свои задачи, но ударов по социальным объектам как не было, так и нет.

«Специальная военная операция выполняет свои задачи, ударов по социальным объектам как не было, так и нет, этому уделяется особое внимание. А что касается целей, которые, прямо или косвенно, имеют отношение к военному потенциалу, то они, соответственно, подлежат поражению. Работы в этом плане продолжаются», – подчеркивал тогда представитель Кремля.