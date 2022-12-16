От микро до мега: ВЭБ.РФ утвердили приоритеты для инвестиций

Набсовет ВЭБа утвердил обновленные ключевые показатели эффективности деятельности и фиксирует 26 ключевых направлений для инвестиций: от микроэлектроники и высоких технологий до строительства кампусов и общественного транспорта. Крупнейшая организация развития идет в фарватере ключевых задач для экономики страны, которые накануне поставил президент.

Обновленные ключевые показатели эффективности деятельности ВЭБа включают как финансовые, так и проектные КПЭ. Так, совокупный кредитный портфель увеличится до 2,3 трлн руб. Ключевых направлений для инвестиций — более двух десятков (см. справку).

«Правительство последовательно развивает систему КПЭ и внедряет ее в деятельность госкомпаний. ВЭБ.РФ одним из первых получил новые ключевые показатели эффективности, которые включают как оценку текущей деятельности, так и проектную работу, увязанную с достижением национальных целей развития. Проектные КПЭ на 2023 год фиксируют обязательства по объёмам финансовой поддержки проектов и новым выдачам», — отметил зампред правительства — руководитель аппарата, председатель наблюдательного совета ВЭБа Дмитрий Григоренко.

Как отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, утверждение перечня приоритетных направлений не означает, что госкорпорация развития не будет рассматривать и другие проекты. «На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Президент России обозначил приоритетные направления развития страны. В частности, Владимир Путин обозначил важность укрепления технологического суверенитета и инфраструктурного развития. Эти направления — в мандате ВЭБа, они будут составлять основу нашей повестки в ближайшие 2-3 года. Для реализации подобных проектов у нас и наших партнёров достаточно капитала и ликвидности», — подчеркнул Игорь Шувалов.

Напомним, 6 ключевых задач в экономике, которые поставил президент это: устранение ограничений в логистике и финансах, укрепление технологического суверенитета, обеспечение финансового суверенитета, опережающее развитие инфраструктуры, обеспечение роста реальных заработных плат, защита материнства и детства. По каждой из этих задач ВЭБ работает сразу по нескольким направлениям.

Ключевые приоритеты ВЭБ.РФ Микроэлектроника Авиастроение Судостроение Транспортные коридоры Переориентация/обеспечение поставок нефти Переориентация/обеспечение поставок газа/СПГ Автомобилестроение Нефтепереработка Нефтехимия, газохимия Малотоннажная химия Станкостроение Производство турбин Транспортное машиностроение 14. Генетика/племеноводство/ семеноводство Промышленное ПО Туризм Строительство, ЖКХ Фармацевтика Медицинская промышленность Промышленное оборудование для телекома Высокоскоростные магистрали/поезда Лесопереработка Кампусы Общественный транспорт Логистическая/транспортная инфраструктура Высокотехнологичные проекты

Одно из направлений работы ВЭБа, непосредственно влияющих на качество жизни людей — обновление общественного транспорта в городах. Набсовет также рассмотрел участие ВЭБ.РФ в финансировании проектов модернизации городского электротранспорта в Нижнем Новгороде, Липецке, Ярославле, Краснодаре и Саратове. Эти проекты влияют на качество жизни 4,24 млн жителей. Проекты модернизации подразумевают замену 343 км трамвайных путей, поставку 363 современных трамвайных вагонов отечественного производства. Общая стоимость программ в пяти городах оценивается в 129 млрд руб.