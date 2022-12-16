Песков сообщил о финальном этапе разработки ответных мер на потолок цен для российской нефти

Указ президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на введение Западом ценового потолка на российскую нефть будет подписан в скорейшем времени.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Досогласовываются последние моменты», — цитирует агентство представителя Кремля. По словам Пескова, «это произойдет скоро».

Напомним, 5 декабря ЕС ввел потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Тогда же вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. К решению присоединились страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), а также Австралия.

Как ранее писал «Эксперт», китайские нефтепереработчики между тем игнорируют ценовой потолок на российскую нефть. Небольшие независимые НПЗ в Китае покупают нефть из РФ марки ESPO с доставкой в январе 2023 года по 67,11 долларов за баррель, т.е. дороже установленной G7 предельной цены. При этом для того, чтобы избежать ценового потолка, российские трейдеры перевозят нефть на своих танкерах и пользуются услугами российских страховых компаний.