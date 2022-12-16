Подразделение Henkel в РФ продолжит работать в России как самостоятельная компания

Немецкая химико-промышленная компания Henkel с 1 января 2023 года будет работать в России как самостоятельная структура под названием Lab Industries.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора представительства Henkel в РФ Сергея Быковских, адресованное поставщикам. Сообщается, что в октябре компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Л.А.Б. Индастриз».

По данным источника издания в инвестиционных кругах, Henkel, которая в апреле объявила об уходе из РФ, не смогла продать российский бизнес, возможно, из-за высокой оценки в более чем 500 млн евро, а также по причине того, что потенциальные покупатели связаны с лицами, подпавшими под санкции Запада.

По словам Быковских, Henkel работает над решением, «которое подразумевает передачу прав собственности»; теперь компания намерена сделать свой локальный бизнес независимым.

Уточняется, что до начала 2023 года российское представительство Henkel продолжит вести свою деятельность под названием ООО «Хенкель Рус».

По мнению управляющего директора Peregrine Capital Дмитрия Габышева, после обособления российского подразделения Henkel местный менеджмент компании возьмет управление на себя, что станет альтернативой продаже бизнеса в РФ. Габышев отметил, что передача управления локальному менеджменту может предполагать возможность обратного выкупа немецкой стороной прав собственности на бизнес в России.

Henkel присутствует на российском рынке более 30 лет, у нее 11 заводов и 12 офисов в РФ. Компания выпускает продукцию под рядом известных брендов, среди которых Bref, Fa, Gliss Kur, Losk, Persil, Schwarzkopf, Vernel, «Ласка», «Момент» и «Пемолюкс».