Принятие потолка на газ в Европе грозит неожиданными последствиями

Европейские лидеры на проходящем в Брюсселе заключительном в 2022 году саммите договорились попытаться принять на следующей неделе механизм регулирования цен на газ, который часто называют по аналогии с ценовым потолком на нефть тоже ценовым потолком, но на газ. Министры энергетики должны будут в понедельник принять окончательное решение, после чего документ поступит к ним на утверждение. В случае принятия он вступит в силу 1 января 2023 года.

Вопрос оказался очень сложным и важным. Во-первых, от российского газа, против которого он в основном направлен, зависит добрая половина Европы. Причем, ряд стран, включая первую экономику – Германию, зависит очень сильно. Во-вторых, речь идет о 17-триллионной европейской экономике, в которой астрономически высокие цены на газ уже спровоцировали инфляцию, угрожающую Европе рецессией.

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Министры энергетики европейских стран несколько раз собирались по этому вопросу, но ввиду серьезных разногласий окончательно до сих пор так и не договорились. На последней встрече, которая прошла накануне саммита лидеров, похоже, был сделан прорыв, однако документ все же не был принят. Из-за возражений Германии было решено собраться еще раз в понедельник, 19 декабря, и уже тогда подготовить окончательный вариант механизма регулирования цен на газ. Удалось, похоже, решить все разногласия, кроме главного вопроса – конкретной цены газа, при которой механизм будет автоматически вступать в силу. Разброс мнений оказался большим: при первоначальном предложении Еврокомиссии в 275 евро за МВт-час он составил от 160 до 220 евро. Причем, Германия дала понять, что она выступает за 180 евро за МВт-час.

За более агрессивный механизм регулирования цен на газ выступает группа европейских стран, включающих Польшу, Румынию, Хорватию и Болгарию. Они настаивают на том, чтобы предельная цена, при достижении которой механизм начинает действовать, была ниже 200 евро за МВт-час.

Похоже, Европа все же планирует принять спорный механизм, но против него в последний момент выступил еще один очень важный и авторитетный игрок на товарных рынках. Intercontinental Exchange Inc.(ICE), крупнейший в мире оператор срочного рынка, где торгуются фьючерсные контракты на все виды базовых активов предупредил Брюссель, что в случае принятия объединенной Европой механизма регулирования цен на газ под угрозой окажется главный газовый хаб континента – голландский Title Transfer Facility (TTF). Быстрое принятие механизма не позволит проверить систему, подчеркнул ICE, в ведении которого находятся подобные вопросы на всех континентах, включая, конечно, Европу, и приведет к росту цен на газ.

ICE также предупредил европейское начальство, что в случае принятия механизма готов вывести газовый торговый хаб за пределы Европы.

«В ответственность ICE как рыночного оператора входит изучение и анализ всех возможных вариантов в случае согласования механизма,- говорится в заявлении ICE.- Нам придется также принимать решение, насколько целесообразно будет оставлять рынок в Нидерландах».

Голландская энергетическая компания Gasunie, создавшая TTF в 2003 году, подчеркнула со своей стороны, что нахождение хаба в Европе очень благотворно действует на весь континентальный газовый рынок и что его вывод из Европы крайне негативно отразился на всем континенте.