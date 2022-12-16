Принятие потолка на газ в Европе грозит неожиданными последствиями

Европейские лидеры на проходящем в Брюсселе заключительном в 2022 году саммите договорились попытаться принять на следующей неделе механизм регулирования цен на газ, который часто называют по аналогии с ценовым потолком на нефть тоже ценовым потолком, но на газ. Министры энергетики должны будут в понедельник принять окончательное решение, после чего документ поступит к ним на утверждение. В случае принятия он вступит в силу 1 января 2023 года.
Вопрос оказался очень сложным и важным. Во-первых, от российского газа, против которого он в основном направлен, зависит добрая половина Европы. Причем, ряд стран, включая первую экономику – Германию, зависит очень сильно. Во-вторых, речь идет о 17-триллионной европейской экономике, в которой астрономически высокие цены на газ уже спровоцировали инфляцию, угрожающую Европе рецессией.
Министры энергетики европейских стран несколько раз собирались по этому вопросу, но ввиду серьезных разногласий окончательно до сих пор так и не договорились. На последней встрече, которая прошла накануне саммита лидеров, похоже, был сделан прорыв, однако документ все же не был принят. Из-за возражений Германии было решено собраться еще раз в понедельник, 19 декабря, и уже тогда подготовить окончательный вариант механизма регулирования цен на газ. Удалось, похоже, решить все разногласия, кроме главного вопроса – конкретной цены газа, при которой механизм будет автоматически вступать в силу. Разброс мнений оказался большим: при первоначальном предложении Еврокомиссии в 275 евро за МВт-час он составил от 160 до 220 евро. Причем, Германия дала понять, что она выступает за 180 евро за МВт-час.
За более агрессивный механизм регулирования цен на газ выступает группа европейских стран, включающих Польшу, Румынию, Хорватию и Болгарию. Они настаивают на том, чтобы предельная цена, при достижении которой механизм начинает действовать, была ниже 200 евро за МВт-час.
Похоже, Европа все же планирует принять спорный механизм, но против него в последний момент выступил еще один очень важный и авторитетный игрок на товарных рынках. Intercontinental Exchange Inc.(ICE), крупнейший в мире оператор срочного рынка, где торгуются фьючерсные контракты на все виды базовых активов предупредил Брюссель, что в случае принятия объединенной Европой механизма регулирования цен на газ под угрозой окажется главный газовый хаб континента – голландский Title Transfer Facility (TTF). Быстрое принятие механизма не позволит проверить систему, подчеркнул ICE, в ведении которого находятся подобные вопросы на всех континентах, включая, конечно, Европу, и приведет к росту цен на газ.
ICE также предупредил европейское начальство, что в случае принятия механизма готов вывести газовый торговый хаб за пределы Европы.
«В ответственность ICE как рыночного оператора входит изучение и анализ всех возможных вариантов в случае согласования механизма,- говорится в заявлении ICE.- Нам придется также принимать решение, насколько целесообразно будет оставлять рынок в Нидерландах».
Голландская энергетическая компания Gasunie, создавшая TTF в 2003 году, подчеркнула со своей стороны, что нахождение хаба в Европе очень благотворно действует на весь континентальный газовый рынок и что его вывод из Европы крайне негативно отразился на всем континенте.