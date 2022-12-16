ЕС ослабит санкции в отношении российских предпринимателей, связанных с производством удобрений

Евросоюз решил ослабить санкции в отношении российских предпринимателей, чьи компании связаны с удобрениями и химией.

Об этом пишет издание EUobserver со ссылкой на дипломатические источники.

Уточняется, что речь идет об Андрее Мельниченко, Андрее Гурьеве, Вячеславе Канторе, Дмитрии Мазепине и Вадиме Мошковиче.

В соответствии с соглашением, достигнутым в четверг, 15 декабря, отдельные страны Евросоюза смогут размораживать деньги бизнесменов, «если это строго необходимо для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку», поясняется в публикации.

На данный момент в отношении Мельниченко, Гурьева, Кантора, Мазепина и Мошковича действуют рестрикции, предполагающие замораживание активов и запрет на выдачу виз.

Как пишет ТАСС со ссылкой на чешское председательство в Совете ЕС, послы 27 стран — членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против РФ, он будет утвержден в пятницу, 16 декабря, около полудня. Новый пакет ограничений затронет, в частности, экспорт в Россию БПЛА, внесение в «черный список» до 200 физических и юридических лиц, среди которых три банка, а также санкции против горнодобывающего сектора.

По данным европейских СМИ, ряд членов ЕС, в том числе Германия, настаивали на внесении корректировок в санкционные режимы, которые вывели бы из-под ограничений российские удобрения. Сам факт такой дискуссии опровергает регулярные заявления лидеров Евросоюза о том, что санкции против России не затрагивают поставки аграрной продукции и удобрений, отмечает агентство.