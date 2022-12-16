Поезда Кольцевой линии московского метро будут ходить только в одну сторону 2-7 января

Столичный департамент транспорта сообщил об изменениях в движении поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена в период со 2 по 7 января 2023 года включительно.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, это связано с работами по обновлению линии.

«С 2 по 7 января поезда на Кольцевой линии метро будут поочередно ходить только в одну сторону — так мы сможем обновить инфраструктуру на каждом из путей. При этом все станции Кольцевой линии будут открыты: 2-4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки, 5-7 января — по часовой стрелке. Существующая система требует обновления, для этого мы применим самые современные технологии», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что после завершения работ поезда на Кольцевой линии станут ходить чаще: вместо 34 пар составов в час пик будет курсировать 36 пар.

Изменения решено провести в праздничные дни в связи с разгруженностью метро. Уточняется, что все станции и пересадки с Кольцевой линии будут открыты.

В департаменте рекомендовали использовать альтернативные маршруты — радиальные линии, МЦК, БКЛ, МЦД и круглосуточный автобусный маршрут Б, который проходит по Садовому кольцу.