Правительство готовится запустить масштабный проект по оздоровлению рек и озёр страны

Правительство России с 2025 года запустит новый масштабный проект по оздоровлению рек и озёр страны. Об этом написала в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Она отметила, что в 2024 году завершится национальный проект «Экология». Но экологические мероприятия нужно продолжать и дальше. В связи с этим предстоит разработать единый федеральный проект по оздоровлению крупных водных артерий России.

Соответствующие мероприятия формируют по принципу бассейновых округов с учётом региональных особенностей. Отдельное внимание обращают на реки, которые протекают по территории и России, и соседних государств.

В новый проект будут включены весь бассейн Волги, Иртыш, Дон, Урал, Терек, Амур и объекты Балтийского бассейна. Мероприятия в рамках федерального проекта улучшат качество жизни не менее 80 миллионов человек, рассчитывают в правительстве.

Виктория Абрамченко является куратором действующего нацпроекта «Экология». В рамках этого проекта было предусмотрено и оздоровление рек. За три года только рядом с Волгой вели в эксплуатацию 74 очистных сооружения на территории 13 регионов. Количество створов с водой четвёртого класса или с «грязной» водой сократилось с 16% до 4%.

Также было введено 48 водопропускных сооружений (на 30% больше плана).и восстановлено почти 77 км каналов-рыбоходов.

«Как итог — протяженность расчищенных каналов составляет 997 км! А 35% всех сбрасываемых предприятиями ЖКХ стоков будут проходить необходимую очистку», — так вице-премьер подвела ранее предварительные итоги проекта «Экология».