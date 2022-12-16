Премьер-министр Польши обвинил Европарламент в коррупции

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Европарламент в лицемерии и коррупции.

В интервью порталу Interia, глава польского правительства отметил, что в европейском парламента произошла коррупционная афера, что стало очень серьёзным скандалом.

«Поэтому те, кто хотят поучать нас, а также другие страны, объясняя, что такое верховенство закона, должны бить себя в грудь и прибраться в своём собственном дворе. «Европарламент незаконопослушен. Сегодня маски сорваны, и орган должен в первую очередь привести себя в порядок»», – резюмировал Моравецкий.

Напомним, на прошлой неделе в Брюсселе сотрудники силовых структур провели серию обысков и задержаний по делу о коррупции в Европарламенте. В частности, некоторых евродепутатов подозревают во взятках официальным лицам для улучшения имиджа Катара перед проведением там ЧМ-2022 по футболу. Среди главных подозреваемых – вице-спикер европейского парламента, греческий политик Ева Кайли.

Позже стало известно, что стало известно, что в рамках расследования силовики изъяли у неё и её партнёра более 1,5 млн евро наличными и ценные подарки. 13 декабря Кайли исключили из политической партии в Греции, а также лишили должности в Европарламенте. Сама она категорически отрицает свою вину и какую-либо причастность к коррупционному скандалу.