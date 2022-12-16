При падении частного вертолета Ми-8 в Улан-Удэ погибли трое

При посадке в Улан-Удэ (Бурятия) разбился частный вертолет Ми-8.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, жетрвами ЧП стали три человека.

«Вертолет Ми-8 разбился при посадке на аэродроме "Байкал" в Улан-Удэ. Погибли три человека, находившиеся на борту», — рассказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают оперативные службы, ведется тушение пожара.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов, ЧП произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета. По сведениям чиновника, вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации. Пассажиров на борту Ми-8 не было. «Экипаж, к сожалению, погиб», — написал глава региона.

По данным Mash, частный борт, принадлежащий Улан-Удэнскому авиационному заводу, летел из аэропорта Восточный. Он упал около зоны дозаправки.