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Ралли уехало, клоуны остались

Глеб Баранов
16 декабря 2022, 23:42

Большинство фондовых индексов мира в пятницу продолжили падение. На фоне перспективы роста ставок и глобальной рецессии трейдеры ждут уже не столько ралли Санта-Клауса, сколько обновления минимумов года

JUSTIN LANE / EPA