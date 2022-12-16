Ударная волна от заседания ФРС обогнула планету уже дважды. В пятницу первыми на фоне нарастающих опасений глобальной рецессии вновь пошли вниз азиатские индексы. Но были у них и свои причины для падения – опять же связанные с США.
Ралли уехало, клоуны остались
Большинство фондовых индексов мира в пятницу продолжили падение. На фоне перспективы роста ставок и глобальной рецессии трейдеры ждут уже не столько ралли Санта-Клауса, сколько обновления минимумов года
JUSTIN LANE / EPA
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