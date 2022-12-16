Ралли уехало, клоуны остались

Ударная волна от заседания ФРС обогнула планету уже дважды. В пятницу первыми на фоне нарастающих опасений глобальной рецессии вновь пошли вниз азиатские индексы. Но были у них и свои причины для падения – опять же связанные с США.

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