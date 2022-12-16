Goldman Sachs: в 2023 году ожидается мощный рост цен на сырье

Недостаточное предложение и низкие инвестиции, считают аналитики и экономисты банка Goldman Sachs, приведут к тому, что следующий год станет в прямом смысле слова золотым для сырья и добывающей отрасли. В банке прогнозируют, что в 2023 году S&P GSCI, составной индекс, измеряющий динамику сырьевого рынка и служащий ориентиром для инвестиций в сырьевые товары, вырастет на 43%.
«С точки зрения фундаментальных показателей обстановка для многих видов сырьевых товаров в следующем году представляется максимально выгодной за два года, с октября 2020 года, когда мы впервые обратили внимание на суперцикл»,- приводит Oil Price объяснение Джеффри Карри, возглавляющего отдел исследований коммодити в Goldman Sachs.
Первый квартал 2023 года может разочаровать добывающие компании из-за ожидаемого замедления развития многих экономик, но низкие инвестиции в нефть, газ и ключевые металлы будут определять то, что Goldman называет новым суперциклом сырьевых товаров.
Вероятнее всего, падение цены нефти марки Brent до 80 долларов за баррель, будет временным, считают экономисты Goldman Sachs, потому что многие участники нефтяных рынков вполне могут пессимистически относиться к спросу Китая, который начинает выходить из пандемии.
Ждет стремительный рост цен и наиболее важные металлы, особенно те, что необходимы для «зеленого» перехода, т.е. замены ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии. В ближайшие годы они будут в большом дефиците, отсюда и стремительный рост цен на них.
В начале декабря об огромном дефиците меди предупреждал, например, добывающий гигант Glencore. По оценкам экономистов швейцарской компании, в 2022-30 гг. глобальной экономике будет не хватать более 50 млн тонн меди.
Goldman Sachs, со своей стороны, предупредил на прошлой неделе, что цены на медь в 2023 году скорее всего обновят ценовые рекорды. Нынешний рекорд равен 10845 долларам за тонну и был установлен в марте 2022 года. Банк даже резко увеличил целевую цену на медь по результатам года: с 9 тыс. долларов за тонну до 11 тыс.