Goldman Sachs: в 2023 году ожидается мощный рост цен на сырье

Недостаточное предложение и низкие инвестиции, считают аналитики и экономисты банка Goldman Sachs, приведут к тому, что следующий год станет в прямом смысле слова золотым для сырья и добывающей отрасли. В банке прогнозируют, что в 2023 году S&P GSCI, составной индекс, измеряющий динамику сырьевого рынка и служащий ориентиром для инвестиций в сырьевые товары, вырастет на 43%.

«С точки зрения фундаментальных показателей обстановка для многих видов сырьевых товаров в следующем году представляется максимально выгодной за два года, с октября 2020 года, когда мы впервые обратили внимание на суперцикл»,- приводит Oil Price объяснение Джеффри Карри, возглавляющего отдел исследований коммодити в Goldman Sachs.