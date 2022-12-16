Рост зарплат может опередить производительность труда: глава ЦБ назвала риски для бизнеса

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают деятельность предприятий. Безработица находится на историческом минимуме, кроме того, на фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях ускоряется рост реальных заработных плат, который в следующем году может опередить рост производительности труда. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.

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«Из-за возросшей нехватки персонала увеличиваются издержки компаний на рабочую силу. Это заметно по предприятиям промышленности, транспорта, логистики и строительства. Если зарплаты будут расти темпами выше производительности труда, это может привести к дополнительному росту цен через издержки бизнеса», — заявила Набиуллина.

Еще одним фактором роста издержек, по ее словам, является адаптация бизнеса к меняющимся условиям: новым поставщикам, логистическим маршрутам, способам расчетов, ввозу нового оборудования и ремонту уже имеющихся производственных линий. Расходы предприятий в той или иной степени будут переноситься в цены для конечных потребителей, подчеркнула глава ЦБ.

По данным регулятора, деловая активность в ноябре продолжила восстанавливаться, индекс бизнес-климата вырос после октябрьского снижения, улучшились текущие оценки и ожидания предпринимателей относительно производства и спроса.

«Со стороны внешних условий на экономику влияет санкционный режим. Введение эмбарго и потолка стоимости для российской нефти совпало с падением мировых цен на углеводороды из-за ухудшения перспектив мировой экономики. Длительный период низких цен или их дополнительное сильное снижение могут привести к устойчивой потере доходов экспортерами. Эскалация геополитической напряженности и ужесточение санкций ухудшают перспективы российского экспорта и означают более быстрое сокращение торгового баланса, создавая давление на рубль», — отметила Набиуллина.

Еще одна группа рисков, по ее словам, связана с ситуацией на рынке труда. Глава ЦБ допустила, что нехватка работников будет нарастать и дальше, и как результат, «мы можем увидеть не только исторически низкие уровни безработицы в следующем году, но и рост зарплат, существенно опережающий увеличение производительности труда».

