«Ростех» подал в суд на Airbus из-за неисполненных контрактов по поставкам для «Аэрофлота»

«Дочка» госкорпорации «Ростех» — лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» — подала иск против Airbus в Арбитражный суд Москвы.

Как пишет ТАСС, компания требует возврата авансовых платежей за непоставленные самолеты A350 для «Аэрофлота».

«В основе иска — требование о возврате авансовых платежей, которые были перечислены Airbus по предварительному договору за поставку самолетов А350 для ПАО "Аэрофлот". С учетом того, что санкции сделали невозможным исполнение этого контракта, в адрес Airbus было направлено множество уведомлений с просьбой о возврате авансов, однако безрезультатно. В итоге мы вынуждены обратиться в суд», — приводит агентство сообщение компании.

В «Ростехе» заявили, что факт удержания авансовых платежей является иллюстрацией того, как Запад относится к чужим правам и своим обязательствам, и призвали «задуматься о том, насколько вообще надежным партнером» он является.

В июне стало известно, что «Аэрофлот» собирается пополнить свой парк тремя сотнями воздушных судов отечественного производства. Самолеты будут заказаны у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в «Ростех».

В прошлом месяце «Аэрофлот» анонсировал создание нового департамента, который будет оказывать услуги по конструкторскому сопровождению эксплуатации самолетов западных производителей. «Планируем получить сертификат не позднее первого квартала 2023 года и далее выводить деятельность в области конструкторских разработок в отдельное самостоятельное направление», — отметил замгендиректора авиакомпании Алексей Михалик. В авиапарк крупнейшего российского перевозчика входят 276 машин Airbus и Boeing,