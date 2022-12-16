Dow: вот и все

Для основных индексов США вчерашний день оказался худшим за несколько недель, а для Dow Jones Industrial Average, показавшего в последние месяцы особенно сильный рост, и вовсе – с 13 сентября. Он потерял 2,3%, закрывшись на минимуме с 9 ноября. S&P 500 упал на 2,5%, а Nasdaq Composite – на 3,2%.

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