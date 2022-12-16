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Dow: вот и все

Глеб Баранов
16 декабря 2022, 11:09

Фондовые индексы США резко ушли вниз – у Dow вчера был худший день с сентября. Очередное «медвежье ралли» окончено: последняя статистика убедила рынок, что ФРС своей политикой загоняет экономику в рецессию.

Julia Nikhinson/AP/TASS