Для основных индексов США вчерашний день оказался худшим за несколько недель, а для Dow Jones Industrial Average, показавшего в последние месяцы особенно сильный рост, и вовсе – с 13 сентября. Он потерял 2,3%, закрывшись на минимуме с 9 ноября. S&P 500 упал на 2,5%, а Nasdaq Composite – на 3,2%.
Dow: вот и все
Фондовые индексы США резко ушли вниз – у Dow вчера был худший день с сентября. Очередное «медвежье ралли» окончено: последняя статистика убедила рынок, что ФРС своей политикой загоняет экономику в рецессию.
Julia Nikhinson/AP/TASS
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