Рынок акций вырос на новых санкциях ЕС

Российский рынок акций сумел продолжить начатый с утра подъем. Основным его драйвером стало снятие технической перепроданности большинства «голубых фишек», а также закрытие коротких позиций спекулянтами после оглашения 9-го пакета антироссийских санкций, введенных ЕС.

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