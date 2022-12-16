Российский рынок акций сумел продолжить начатый с утра подъем. Основным его драйвером стало снятие технической перепроданности большинства «голубых фишек», а также закрытие коротких позиций спекулянтами после оглашения 9-го пакета антироссийских санкций, введенных ЕС.
Рынок акций вырос на новых санкциях ЕС
Несмотря на упавшую нефть, Индекс Мосбиржи сумел закрыться небольшим ростом. Спекулянты сильно сократили короткие позиции после опубликования 9-го пакета санкций ЕС.
Коллаж: Тамара Ларина
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