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Рынок акций вырос на новых санкциях ЕС

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
16 декабря 2022, 20:23

Несмотря на упавшую нефть, Индекс Мосбиржи сумел закрыться небольшим ростом. Спекулянты сильно сократили короткие позиции после опубликования 9-го пакета санкций ЕС.

Коллаж: Тамара Ларина