Самая грандиозная Ёлка страны выходит на новый уровень зрелищности

Масштабы зрелища легче оценить, опираясь на цифры: 250 артистов на сцене, 60 артистов в зале, интерактив со зрителями каждые 10 минут, 400 костюмов, 3 большие игры со зрительным залом и более 200 надувных игрушек, падающих с потолка! Шоу пройдут с особым размахом благодаря опыту продюсерского центра «Седьмая Радуга», празднующего 25-летний юбилей, а также партнерству с телеканалом МУЛЬТ и крупнейшей телерадиокомпанией ВГТРК. В этом сезоне над «Ёлкой телеканала МУЛЬТ» в Крокусе работает новая команда постановщиков высочайшего класса.

Праздник начнется уже в фойе, где гостей встретят веселые аттракционы, игровые зоны и новогодняя ярмарка. А затем взрослые и дети отправятся в фантастическое путешествие в сказочный мир вместе с любимыми героями телеканала МУЛЬТ. Волшебная высокобюджетная «Ёлка телеканала МУЛЬТ» объединит на одной сцене Сказочный патруль, Кощея, Ми-ми-мишек, Лео и Тига и Кошечек-Собачек. Вместе с героями мультфильмов зрители примут участие в веселых приключениях. А главным волшебником в новогодней истории, конечно, станет Дед Мороз. Лидеры индустрии, создающие постановку, позаботились о том, чтобы зрители были вовлечены в шоу, а каждая его минута удивляла и осталась в памяти приятным воспоминанием.