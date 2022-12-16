Театр Афиша

Самая грандиозная Ёлка страны выходит на новый уровень зрелищности

16 декабря 2022, 12:44

Легендарное шоу с многомиллионным бюджетом удивит даже постоянных зрителей. С 24 декабря в многотысячном зале Crocus City Hall детей и взрослых ожидают еще больше популярных мультгероев, современных сценических технологий, фантазийных костюмов, визуальных лазерных эффектов, видеопроекций, сложных цирковых трюков и акробатических номеров.

предоставлено пресс-службой

Масштабы зрелища легче оценить, опираясь на цифры: 250 артистов на сцене, 60 артистов в зале, интерактив со зрителями каждые 10 минут, 400 костюмов, 3 большие игры со зрительным залом и более 200 надувных игрушек, падающих с потолка! Шоу пройдут с особым размахом благодаря опыту продюсерского центра «Седьмая Радуга», празднующего 25-летний юбилей, а также партнерству с телеканалом МУЛЬТ и крупнейшей телерадиокомпанией ВГТРК. В этом сезоне над «Ёлкой телеканала МУЛЬТ» в Крокусе работает новая команда постановщиков высочайшего класса.

Праздник начнется уже в фойе, где гостей встретят веселые аттракционы, игровые зоны и новогодняя ярмарка. А затем взрослые и дети отправятся в фантастическое путешествие в сказочный мир вместе с любимыми героями телеканала МУЛЬТ. Волшебная высокобюджетная «Ёлка телеканала МУЛЬТ» объединит на одной сцене Сказочный патруль, Кощея, Ми-ми-мишек, Лео и Тига и Кошечек-Собачек. Вместе с героями мультфильмов зрители примут участие в веселых приключениях. А главным волшебником в новогодней истории, конечно, станет Дед Мороз. Лидеры индустрии, создающие постановку, позаботились о том, чтобы зрители были вовлечены в шоу, а каждая его минута удивляла и осталась в памяти приятным воспоминанием.