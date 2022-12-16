Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на прежнем уровне. С 19 сентября ставка составляет 7,5% годовых. Аргументируя свое решение, ЦБ отметил, что «текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным». Инфляционные ожидания населения и бизнеса, по мнению регулятора, существенно не изменились и продолжают оставаться на повышенном уровне.

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«В ноябре годовой темп прироста потребительских цен составил 12% (после 12,6% в октябре). По оценке на 12 декабря, годовая инфляция увеличилась до 12,7% с учетом перенесенной с июля 2023 года индексации тарифов на коммунальные услуги», — заявили в ЦБ.

При этом регулятор отметил, что годовая инфляция существенно снизилась после весенних пиков. В данный момент инфляционное давление в целом умеренное, однако текущие темпы прироста цен немного повысились, в том числе за счет устойчивых компонентов, сообщили в ЦБ.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Это в особенности касается проблем в логистике, сохраняющихся во многих отраслях. Вместе с тем оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в IV квартале», — отметили в ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 февраля 2023 года.

