Уральские инженеры импортозаместят источники излучения для лечения рака

В Свердловской области предприятие «Квант» установит первый отечественный источник ионизирующего излучения в канадском гамма-терапевтическом аппарате «Тератрон», применяемом для лучевой терапии онкологических заболеваний. Об этом сообщили журналистам в региональном департаменте информационной политики.

Полный аналог этого импортного источника на основе изотопа кобальт-60 выпустил комбинат «Маяк», расположенный в Озёрске Челябинской области. Власти обоих регионов помогли оперативно получить регистрационные удостоверения и разрешительные документы на производство и установку источника.

Первый заместитель директора предприятия «Квант» Василий Русанов отмечает, что после ухода зарубежных компаний с российского рынка клиники страны потеряли возможность импортировать канадские источники.

«В России значительную часть гамма-терапевтических аппаратов занимают аппараты производства Канады. Принцип их работы основан на ионизирующем излучении источника кобальт-60. Они требуют замены раз в пять лет, но производитель канадских аппаратов не продлил регистрационное удостоверение на свои источники», — отметил Русанов.

Проблему удалось решить после того, как ФГУП «Производственное объединение Маяк» выпустил полный аналог импортного источника. А «Квант» со свой стороны подготовился в техническом плане: специалисты оснастили «горячую камеру», сертифицировали перезарядный контейнер, а также получили разрешительные документы. Теперь они готовы к перезарядке аппаратов во всех клиниках России.

Первый источник уже отправили в Вологодский областной онкологический диспансер. Всего в России работает более 40 канадских аппаратов.

По данным экспертов, замена импортного источника на отечественный даст возможность существенно сократить расходы. Стоимость его перезарядки составляет порядка 23 миллиона рублей, тогда как импортного — 60 миллионов.

Производственное объединение «Маяк» находится в Озёрске Челябинской области. Входит в группу компаний «Росатом».

Закрытое акционерное общество «Квант» расположено в Екатеринбурге. Оно занимается монтажом и наладкой радиационной техники.