В Хабаровском крае разбился автобус с рабочими, погибли шесть человек

На трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре автобус с рабочими попал в ДТП. Шесть человек погибли, ещё 17 были госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД РФ по Хабаровскому краю.

Авария произошла в 6.30 по местному времени (23.30 мск) на 178-м километре дороги, недалеко от села Троицкого. По предварительным данным, водитель автобуса «Голден Драгон» не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.

По данным краевого управления МЧС России, на месте работают спасатели села Лидога, а также медики, работники местной пожарно-спасательной части и инспекторы ГИБДД. Также туда вылетел вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что по факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Одно из них, по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), находится в работе у Следственного комитета. Второе завели по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье дела обычно расследуют органы МВД.

По данным прокуратуры, в автобусе ехали сотрудники ООО «Амур Минералс». Эта геологоразведовочная компания была основана в 2005 году, офис находится в Хабаровске. Организация владеет лицензией на пользование недрами Малмыжского рудного поля для геологического изучения, разведки, а также добычи рудного золота и других сопутствующих компонентов.