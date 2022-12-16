В столичных аэропортах отменили или задержали более 50 рейсов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали или отменили свыше 50 рейсов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания». По состоянию на 8:58 мск, во Внуково задержано семь и отменено 10 рейсов, в Домодедово задерживают 14 рейсов, отменено четыре; в Шереметьево задержано семь и отменено 11 рейсов.

В четверг, 15 декабря Москву накрыла метель, из-за неблагоприятных погодных условий в столице был объявлен повышенный, «желтый» уровень опасности.

По данным столичного метеобюро, с начала декабря в Москве выпало 55 мм осадков, это 98% месячной нормы, передает «Интерфакс».

В пятницу, 16 декабря в столичном регионе будет облачно с прояснениями, «желтый» уровень опасности из-за гололедицы сохраняется в Москве и Подмосковье до 22:00 мск. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, днем в столице будет от минус 2 до минус 4 градусов, вечером и в ночь на субботу похолодает до минус 9; по области местами небольшой снег. В Подмосковье днем прогнозируют до минус 5 градусов, вечером похолодает до минус 10, ночью — до минус 11. Скорость ветра не превысит 10 м/с.