Век живи — век учись: как прошли VI ежегодные Форум и Премия «Эффективное образование»

Участники мероприятия обменялись опытом с коллегами, презентовали собственные кейсы успешных образовательных программ, а также обсудили современные тренды HR-брендинга и корпоративного обучения.

Форум стал площадкой, на которой состоялось открытое обсуждение всех возможных форм образования, их недостатков и преимуществ, а также генерация идей по их улучшению. Более двадцати пяти экспертов обсудили проблемы корпоративного обучения топ-менеджеров, поиска и развития талантов, перспективы «геймификации образования» и популяризации финансовой грамотности, а также вызовы, с которыми столкнулся бизнес при переводе сотрудников на удаленку. Спикерами выступили представители следующий организаций: МГИМО, SKILLFOLIO, Группа НЛМК, «Ростелеком», Puzzle English, ЛитРес, Рыбаков Фонд и АО «Зарубежнефть».

В завершение Форума состоялось награждение лауреатов Премии «Эффективное образование». Экспертное жюри выделило самые яркие просветительские проекты за прошедший год. Среди лауреатов Премии-2022: СберУниверситет, СБЕР, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), ПАО «Ростелеком», НИУ ВШЭ, Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт), Moscow Business School, международный онлайн университет инвестиций Юлии Кузнецовой, Группа НЛМК, ПАО «МТС», Школа управления СКОЛКОВО, АО «Зарубежнефть», Открытие Инвестиции.

В эпоху прозрачности, доступности и изобилия информации люди, парадоксальным образом, все чаще выбирают получать знания от друзей, родственников или коллег. «Мы создали проект силами команды Корпоративного университета при технической поддержке IT-блока МТС, чтобы развивать в компании культуру сохранения, систематизации и обмена знаниями. Перед нами стояла задача выявить внутренних экспертов и поддержать их мотивацию делиться накопленным опытом с коллегами. Так появился МТС Блог – внутренняя платформа, на которой каждый специалист может проявить профессиональные и личностные качества, создавая собственный экспертный контент», — рассказала о пути создания масштабного корпоративного продукта руководитель проекта в МТС Татьяна Котельникова.

Компании, создающие экосистемы для обучения и отбора сотрудников внутри собственной среды, оказываются в более выигрышном положении на рынке. «Создание кадрового резерва высококвалифицированных специалистов является не только важным запросом в любой компании, но также и распространенной проблемой, которую не каждый бизнес знает, как решить. Мы благодарны экспертному жюри Премии за высокую оценку нашего конкурсного проекта NESTRO LEAD, который позволяет отобрать самых талантливых и целеустремленных специалистов для работы на проектах нашей компании», — прокомментировала корпоративные инструменты карьерного роста руководитель направления обучения и развития персонала Управления кадровой политики и мотивации персонала АО «Зарубежнефть» Наталья Фасевич.

Активный переход в онлайн продемонстрировал, как адаптивна может быть система обучения: появилась возможность выбрать удобное для себя время и учиться, не выходя из дома, получать образование дистанционно и даже осваивать новые профессии. «Международный онлайн университет инвестиций отмечен премией „Эффективное образование-2022” за предоставление качественного и доступного онлайн-образования по всей стране и за рубежом. На данный момент обучение прошли уже 40000 человек, и мы продолжаем идти к цели в 1 млн финансового грамотных людей. Мы благодарны экспертному совету Премии за высокую оценку нашей работы», — сообщила директор университета инвестиций Юлия Кузнецова.

Запрос на подготовку высококвалифицированных специалистов всегда остро чувствовался рынком. Но в периоды турбулентности компаниям как никогда необходимы компетентные руководители. «Команда школы бизнеса МИРБИС очень рада победе в премии сразу в 2 номинациях! Для нас важен тот факт, что бизнес-сообщество ценит вклад Школы в подготовку руководителей, формирование дорожной карты развития компании в текущих условиях. Искренне благодарим наших слушателей, преподавателей и партнеров, — всех, кто сделал это возможным!», — прокомментировал победу исполнительный директор школы бизнеса МИРБИС Федор Федоров.

Создание специалистов и площадок для диалога государственного, коммерческого и частного секторов — необходимое условие для стремительного улучшения жизни внутри страны. «Master in Public Strategy объединяет предпринимателей, корпоративных руководителей и государственных деятелей для совместной работы, и главное, дает инструменты для выстраивания такого сложного и многосоставного диалога. Пускай благодаря премии «Эффективное образование» на MPS появится еще больше людей, которые стремятся реализовывать масштабные проекты развития уровня целых отраслей, регионов и даже страны», — поделилась мыслями о развитии крупных проектов директор образовательных программ Института общественных стратегий Школы управления СКОЛКОВО Екатерина Вебер.

Проектирование индивидуального карьерного плана для каждого сотрудника и создание мотивирующей среды — ключ к успеху компании. «Эта награда — результат работы всей команды обучения и оценки Ростелекома, и нам очень приятно, что жюри оценило наши достижения. Наша большая задача — проектировать комфортную среду для непрерывного развития каждого сотрудника на протяжении всего его карьерного пути внутри компании. Развитие человеческого капитала – один из важнейших стратегических приоритетов, поэтому компания продолжает инвестировать в обучение и развитие сотрудников более 400 млн руб. ежегодно», — прокомментировала HR-задачи бизнеса директор по развитию персонала «Ростелеком» Екатерина Барабанова.

Ежегодно Экспертный совет Премии «Эффективное образование», в состав которого входят общественные деятели, специалисты в области образования, представители органов власти и бизнеса, выявляет лучшие образовательные проекты.