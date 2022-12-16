Ветеран израильских спецслужб назвал лучший способ избежать ядерной войны

Ветеран израильских спецслужб, эксперт и политолог Яков Кедми объяснил специфику ядерной концепции России, согласно которой наша страна может произвести запуск ракет в случае удара по своей территории. В интервью порталу «Военное дело» он напомнил, что по концепции, выработанной в России, ответный удар является встречным.

«Это тот самый удар, который нанесёт ущерб противнику ещё до того момента, как его ракеты достигнут территории РФ», – пояснил бывший разведчик.

При этом Кедми признал, что в этом случае часть снарядов всё-таки достигнет целей на территории России. Власти РФ, как подчеркнул он, это, конечно же понимают, поэтому размышляют над тем, как можно изменить ядерную доктрину страны. Он также напомнил, что тактика превентивного удара есть и у США. А вот Россия длительное время отказывалась от неё.

«Однако в нынешних реалиях подобные действия следует рассмотреть. Если у РФ появится возможность уничтожить основную атакующую силу ядерного оружия противника до того, как его ракеты поднимутся в воздух, то это будет самое эффективное средство для предотвращения ядерной войны с поражением мирного населения», — резюмировал Кедми экс-глава спецслужбы «Натив».

Ранее «Эксперт» писал, что по мнению бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, страны НАТО будут уничтожены Россией в ядерной войне всего за 30 минут. При этом он подчеркнул, что ядерную войну допустить нельзя, так как последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии всей планеты.

