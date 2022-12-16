Владелец «Дымовского колбасного производства» займется кондитерскими изделиями

Основной владелец «Дымовского колбасного производства» Вадим Дымов решил заняться производством шоколада и прочих кондитерских изделий.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, Дымов с долей в 45% стал соучредителем компании «Суздалянка». Предприятие будет производить какао, шоколад и сахаристые кондитерские изделия. Организация находится в Суздале Владимирской области, по одному адресу с производителем пищевой продукции «Форпост», которое на 100% принадлежит Дымову, обращает внимание «Интерфакс».

Отмечается, что во Владимирской области бизнесмен владеет еще рядом производств в различных сферах, таких как свиноводство, молочная отрасль, производство керамики и HoReCa.

Основной бизнес предпринимателя — «Дымовское колбасное производство» включает производственные площадки в Москве, Подмосковье и Красноярске, а также животноводческие комплексы во Владимирской области, Красноярском и Краснодарском краях.

ООО «Дымовское колбасное производство» основано в 2001 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в прошлом году составила 9,1 млрд руб. против 8,6 млрд руб. годом ранее, чистая прибыль —282,8 млн руб. против 223,1 млн руб. в 2020-м.

В августе Вадим Дымов получил почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации».