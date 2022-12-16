Владимир Ефимов: более 53 тысяч новых рабочих мест создадут в Москве

Власти Москвы подписали 30 соглашений с инвесторами по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). К 2028 году девелоперы возведут в столице 69 садиков и школ, бизнес-центров, торговых комплексов и других зданий, где будет создано более 53 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил 16 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На данный момент подписано 30 соглашений на строительство 69 объектов, где смогут работать свыше 53 тыс. человек. Больше всего мест для трудоустройства будет создано в офисно-деловых и торговых зданиях — почти 38 тыс.», — рассказал Владимир Ефимов.

Как уточнил вице-мэр, к 2028 году девелоперы построят в разных районах Москвы более 40 детских садов и школ, 9 офисных центров и столько же промышленных комплексов, а также торгово-офисные здания и спортивные комплексы. Общий объем инвестиций в эти проекты, по предварительным оценкам, превысит 138,6 млрд рублей.

В том числе, новые предприятия и технопарки, которые построят в рамках программы МПТ, создадут 9,7 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. «Совокупные инвестиции в их строительство составят почти 25 млрд рублей. А в новых социальных объектах появится более 3,5 тыс. рабочих мест», – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Напомним, программу МПТ власти Москвы реализуют уже несколько лет. С начала 2022 года в столице заключили 14 таких соглашений. Она призвана создавать рабочие места, комплексно развивая районы города, так чтобы их застраивали не только жильем. Таким образом снижается и маятниковая миграция. По условиям программы, девелоперы получают льготы, если они кроме жилья возводят бизнес-центры, садики, школы и другие объекты. Программа популярна у инвесторов: они заключают соглашения с городом почти каждый месяц, а с некоторыми у мэрии сразу несколько таких договоров. В числе застройщиков, которые принимают участие в программе, — ГК «Пионер», «ФСК», Afi Development, Capital Group и другие.