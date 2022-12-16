Воробьев: в Домодедово инвестировали порядка 48 млрд рублей в 2022 году

В Подмосковный Домодедово с начала 2022 года привлекли 48 млрд рублей инвестиций, создали более 4,6 тыс. рабочих мест, открыли 4 детских сада и 3 общеобразовательных школы. Об этих и других итогах года глава городского округа Михаил Ежокин сообщил губернатору области Андрею Воробьеву в ходе встречи, рассказали в пресс-службе региона.

«Домодедово у нас - визитная карточка. Это и аэропорт, и много инвестиционных проектов. Город развивается. Год заканчивается, нужно думать о вызовах следующего. Безусловно, приоритетом для нас являются пожелания жителей», — подчеркнул губернатор Московской области.

Как сообщили в правительстве, с начала 2022-го объем инвестиций, привлеченных в муниципалитет, увеличился на 37,5% и по итогам года составит 48 млрд. рублей. Создано более 4,6 тыс. рабочих мест. «К концу года, я считаю, подходим с неплохими показателями. По исполнению бюджета ожидаем доходы в объеме 11 млрд. рублей — это на 21% больше, чем в предыдущем. По собственным доходам - 5,8 млрд. рублей, что на 10% выше, чем в 2021-м», — добавил Михаил Ежокин.

Зарплата сотрудников малого и среднего бизнеса региона выросла на 10%, а доля поступлений в бюджет от МСП возросла пости до 17%.

В муниципалитете в уходящем году открыли 4 детских сада на 600 мест. В том числе, в микрорайоне Центральный под малышей перепрофилировали и оборудовали два уже существующих здания, а еще два – построили в новых микрорайонах.

Также капитально отремонтировали 3 школы – в Домодедово, поселке Константиново, деревне Кутузово и завершили проектирование двух новых образовательных учреждений в ЖК «Домодедово парк» и микрорайоне Барыбино. Двери для учеников они откроют в 2024-м году. Помимо этого, в микрорайоне Южный продолжается строительство школы на 900 мест и поликлиники на 400 посещений в смену. В городе также завершают возведение модульного блока диспансеризации «Здоровье Подмосковью».

В рамках благоустройства округа в городском лесу открыли тюбинговую трассу протяженностью 70 метров. По просьбе жителей установили опоры освещения, лестницу для подъема на горку, организовали пункт проката и точку горячего питания с чаем и кофе. В 2022-м начали приводить в порядок парк «Взлет» в микрорайон Авиационный. Завершат благоустройство в 2023 году.

«Это историческая территория рядом с аэропортом Домодедово. Объект был заброшен со времен Советского Союза. В этом году мы проложили там коммуникации для освещения, сделали дорожки, благоустроили, установили малые архитектурные формы и теннисный корт. В следующем - приведем в порядок набережную, очистим береговую линию водоема и будем готовы к приему гостей. Примерно 30 тыс. домодедовцев в шаговой доступности получат возможность с комфортом здесь отдыхать», — отметил Ежокин.

Строительство многоквартирного дома на улице Кирова, сдача которого была запланирована на 2021 год, но не состоялась из-за финансовых трудностей застройщика, продолжается. Как напомнили в региональной мэрии, в начале сентября строительство дома возобновила ГК «Страна Девелопмент». Застройщик взял на себя обязательство достроить комплекс до конца 2022 года.

«Работы все завершены, начиная от благоустройства, заканчивая отоплением, выполнением всех технических условий, стоянками, парковками и так далее. А в понедельник зашла комиссия. Работа была проведена большая и сейчас нет сомнений – дом сдадим», — доложил глава муниципалитета.