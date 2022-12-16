Ефимов: Москва готовит офсетный контракт на поставку абсорбирующего белья

Мэрия Москвы объявит конкурс на заключение офсетного контракта, который предполагает строительство завода по выпуску абсорбирующего белья: подгузников и пеленок для взрослых. По условиям соглашения инвестор вложит в производство 300 млн рублей, сообщил 16 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, офсетный контракт представляет собой «госзаказ в обмен на инвестиции». Компания строит в городе новое производство или модернизирует действующее и начинает выпуск продукции, нужной городу. В свою очередь, власти обязуются закупать ее на протяжении нескольких лет.

«Победитель электронного конкурса обязуется наладить в столице выпуск товаров для нужд Москвы. Под новое производство столица выделит инвестору площадку на территории индустриального парка “Руднево”, работы по строительству которого находятся на финальном этапе», — сообщил Владимир Ефимов.

Вице-мэр уточнил, что в рамках офсетного контракта власти Москвы будут закупать не менее 44 млн единиц продукции в год, в том числе 33 млн подгузников и 11 млн пеленок для взрослых. Отгрузки подгузников должны начаться не позднее конца 2023 года, пеленок — четвертого квартала 2024-го.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти столицы скоро объявят конкурс еще на один офсет: по локализации фармацевтического завода, который в течение трех лет начнет выпускать 14 лекарственных препаратов. Мэрия города намерена также прилечь инвесторов для создания еще четырех фармпредприятий, заводов по выпуску аккумуляторов для электротранспорта и другой продукции. «Москва продолжает расширять практику применения механизма офсетных контрактов, но в фокусе по-прежнему остаются социально важные категории товаров», – подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Москва стала первым российским регионом, кто стал развивать офсетные контракты. На данный момент город подписал пять таких соглашений с общим объемом инвестиций 12,9 млрд рублей. Три инвестора уже начали поставлять для нужд столицы лекарственные препараты, медицинские изделия и питание для городских молочных кухонь.