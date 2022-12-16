Жители Германии предрекли стране «кромешный мрак» из-за новых антироссийских санкций

Жители Германии полагают, что их страну ждёт «кромешный мрак» из-за новых антироссийских санкций.

Об этом, в частности, пишут читатели влиятельно еженедельного издания Die Welt, комментируя принятие Евросоюзом 9-го пакета ограничительных мер против РФ. По мнению большинства пользователей, Берлин, продолжая вводить всё новый рестрикции против Москвы уничтожает промышленность, а также малый и средний бизнес ФРГ.

При этом, по мнению авторов комментариев, на самой России эти санкции почти не сказываются. Один из читателей предположил, что «в Германии скоро настанет кромешный мрак», другой – отметил, что власти ФРГ забыли мудрую поговорку о том, что «на ошибках учатся» и продолжают с маниакальным упорством делать хуже только лишь своей стране.

Как ранее писал «Эксперт», индекс потребительских цен Германии, гармонизированный со стандартами Евросоюза, в конце текущего года вырос почти на 12% в годовом выражении.

Согласно данным Федерального статистического управления страны (Destatis), темпы инфляции в ФРГ регулярно обновляют многолетние максимумы. В прошлый раз потребительские цены росли в этой стране быстрее уже в далёком 1951 году.

